Рупор кремлевской пропаганды: Пропавшая табличка в Шлиссельбурге

В Шлиссельбурге без лишнего шума и уведомлений демонтировали памятную табличку в память о "поляках узниках царизма", которые в XIX веке (в основном в первой половине XIX века гужевались в Шлиссельбургской крепости. Табличка не советская, а новодел установленный в 1998 году.

Эдак и до Катыни руки дойдут. А сколько в свое время было болтовни про дружбу с Польшей. Сейчас маятник улетел совсем в иную сторону.

—