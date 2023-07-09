 

Рупор кремлевской пропаганды: Пропавшая табличка в Шлиссельбурге

09.07.2023, 19:05, Разное
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В Шлиссельбурге без лишнего шума и уведомлений демонтировали памятную табличку в память о "поляках узниках царизма", которые в XIX веке (в основном в первой половине XIX века гужевались в Шлиссельбургской крепости. Табличка не советская, а новодел установленный в 1998 году.

Эдак и до Катыни руки дойдут. А сколько в свое время было болтовни про дружбу с Польшей. Сейчас маятник улетел совсем в иную сторону.

Источник: Colonel Cassad


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