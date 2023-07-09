Рупор кремлевской пропаганды: Пропавшая табличка в Шлиссельбурге
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В Шлиссельбурге без лишнего шума и уведомлений демонтировали памятную табличку в память о "поляках узниках царизма", которые в XIX веке (в основном в первой половине XIX века гужевались в Шлиссельбургской крепости. Табличка не советская, а новодел установленный в 1998 году.
Эдак и до Катыни руки дойдут. А сколько в свое время было болтовни про дружбу с Польшей. Сейчас маятник улетел совсем в иную сторону.
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Источник: Colonel Cassad
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