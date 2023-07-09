Мнение: Любовь к США, кокаин в Белом доме и цензура Байдена в Твиттере

1. Западное оружие президенту Зеленскому на поле не помогло — хотя американские эксперты и предполагали, что украинская армия, вооружившись леопардами и прочим западным чудо-оружием, за несколько недель разгромит русскую армию и встанет под стенами Москвы. Они всерьёз обсуждали, как им останавливать украинцев, чтобы те в запале не спровоцировали осаждённого в Кремле Путина на ядерный удар.

События, однако, пошли по другому сценарию: выяснилось, что западная техника на поле боя ничего принципиально не меняет. Разочаровавшись в немецких танках, в Киеве вернулись к привычным методам ведения войны. Вот, например, подсвечивают скульптуру «Родина-мать» в цвета американского флага (ссылка). Также собираются ввести на Украине английский язык чуть ли не в качестве второго официального, заставив им пользоваться чиновников, работников транспорта и так далее (ссылка).



Последняя идея, кстати, имеет определённый смысл — с точки зрения злодея, разумеется. Искусственно созданный украинский язык нежизнеспособен, он не может конкурировать с русским, как бы русский ни угнетали. Информационное поле у нас с украинцами одно, а контента на украинском слишком мало. Поэтому, раз уж украинский всё равно обречён на деградацию, имеет смысл заменить его на английский.

Впрочем, разумеется, эта идея тоже провалится. Русский каждому украинцу уже знаком, для подавляющего большинства это родной язык. Английский же надо ещё выучить, а сейчас жителям страдающей Украины совершенно не до того.

2. Тем временем в самом сердце метрополии, в резиденции президента США в Вашингтоне, нашли следы употребления наркотиков (ссылка):



Кокаин, который нашли в Белом доме, был в Западном крыле, где также находится Овальный кабинет, зал Рузвельта, комната брифингов и другие важные помещения.

До этого там был Хантер Байден, который всё ещё лечится от наркозависимости. Но даже если в его кармане обнаружат следы того же порошка, расследование не выведет на него, считает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов:

«Во всяком случае пока в Белом доме сидит его папа, который всегда поможет подтереть и собрать то, что просыпалось».

Журналист напомнил, как Хантер соврал в анкете, покупая оружие. Любого другого за такое посадили бы, но он по совету папиных друзей из Минюста признался во всём, и дело закрыли.

Реакция американских властей вполне ожидаема (ссылка):

Обнаружение кокаина в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности США. Об этом в ходе брифинга заявил советник президента США Джейк Салливан.

Не очень комфортно думать про современные США. У президента — явная деменция. В его администрации — не только нестабильные представители меньшинств, но и наркоманы. Ядерный чемоданчик этой публике явно не стоило доверять.

3. Читатели указывают на вскрывшиеся в суде факты цензуры соцсетей по распоряжению администрации президента США:

В суде выяснилось, что чиновники из Белого Дома требовали от соцсетей закрыть тот или иной пост (ссылка):

«Во вторник судья вынес предварительный судебный запрет, запрещающий администрации Байдена оказывать давление на компании социальных сетей, чтобы они удаляли посты, ставящие под сомнение эффективность вакцин против Covid, масок для лица, блокировок, достоверность истории с ноутбуком Хантера Байдена и законность выборов 2020 года. Судья сказал, что во время пандемии Covid администрация «кажется, взяла на себя роль, аналогичную оруэлловскому «министерству правды»».

В постановлении судья привел многочисленные примеры того, как правительственные чиновники оказывали давление на Twitter и Facebook, чтобы те удаляли сообщения на самые разные темы. В то время как многие из них были связаны с эффективностью вакцин против Covid или масок для лица, что администрация назвала «дезинформацией», другие были более политическими. Например, в постановлении говорилось, что чиновник Белого дома попросил Twitter «немедленно» удалить пародийный аккаунт, связанный с внучкой президента Байдена. Twitter заблокировал пародийный аккаунт в течение 45 минут после получения запроса, говорится в постановлении.

В то время как администрация утверждала, что пытается остановить распространение информации, которая может повредить борьбе с Covid, истцы, включая штаты Миссури и Луизиана, а также врачи, которые подвергали сомнению политику блокировки в 2020 году, утверждали, что администрация хотела подавить «неугодных спикеров, точки зрения и контент».

Мне всё это напоминает наши советские 1980-е. У руководства страны фляга свистит, в газете «Правда» — жёсткая цензура, в экономике — полный швах. Не удивлюсь, если и закончат США аналогичным образом.