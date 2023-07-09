 

Мнение: Сергей Фургал. Три года со дня ареста

09.07.2023, 18:20, Разное
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Калачев, известный политтехнолог и бывший отец-основатель “Партии Любителей Пива” (1996), ставший почтенным и уважаемым политологом и консультантом, хорошо написал на годовщину ареста Сергея Фургала (вообще, невероятной по цинизму операции правящей ОПГ).

“3 года со дня ареста Сергея Фургала

9 июля 2020 года был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

В чем бы ни обвинили Фургала, его задержание в итоге привело свободолюбивый Хабаровский край к общему политическому знаменателю.

Это, помимо прочего, был недвусмысленный сигнал всем участникам губернаторских выборов — не стоит бороться за победу над кандидатами Кремля, ибо если победите, жизнь медом не будет. До конца срока в кресле усидите вряд ли.
Если есть малейший шанс на успех, даже не пытайтесь. Играйте в поддавки.

Это, помимо прочего, стало посланием всем главам — правила остаются прежние, государство по факту централизованное унитарное, не питайте иллюзий насчет «федерализации».
Если авторитетные люди из высшей «элиты» предлагают вам что-то им отдать, лучше отдайте.
Всё равно отнимут.

Шагать надо в ногу и в экономике, и в политике. Лишняя самостоятельность не приветствуется, особенно в вопросах распоряжения собственностью и организации общественно-политической жизни и выборов в регионах и на местах.

Вишенка на торте — по деятельности Фургала как губернатора предъявить ему оказалось нечего.
В ход пошла история 15-летней давности.

Напомню, что Фургал депутат ЗакСа Хабаровского края с 2005 года, а с 2007 три раза (!) избирался в депутаты Государственной Думы. Потом избрался губернатором Хабаровского края.

☑️ Что это у нас за политическая система такая, что люди избирали всё это время “убийцу и организатора преступной группы”? (как утверждало следствие, как признал суд).
Человек ведь был не просто на виду, а в фокусе внимания, и каждые выборы просто неизбежно поднимают всю муть на поверхность.

☑️ Что это у нас за правоохранительные органы, которые заподозрили что-то неладное только через 15 лет?

Вопросы, впрочем, риторические!

Неприкосновенных нет, – говорили нам тогда. Жизнь показала иное.
Неприкосновенных нет только среди выпавших из обоймы” (КОНСТАНТИН КАЛАЧЕВ).

Добавлю только еще одну деталь (изрядно меня удивившую): на фокус-группах, которые я проводил в Москве и еще паре регионов, был вопрос, кого бы люди хотели видеть будущим президентом. По частоте упоминаний (далеко за Путиным, конечно) лидировал Пригожин, НО – также не раз и не два называли… Сергея Фургала. На ФГ в Москве! И еще в паре регионов, тоже далеких от Дальнего Востока.
Фургала все ж запомнили.

Источник: Размышления вольного социолога


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