 

DT – Украина не готова — Германия выступит против принятия Киева в НАТО на саммите в Вильнюсе

09.07.2023, 18:10, Новости дня
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На саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, Германия будет настаивать на отсрочке вступления Украины, передаёт The Daily Telegraph со ссылкой на источник в альянсе. В Берлине опасаются, что немедленное принятие Киева в альянс может привести к войне с Москвой.


АР

Германия выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО из-за опасений, что немедленное принятие страны в альянс может привести к войне с Россией, пишет The Daily Telegraph.

Анонимный источник издания в Североатлантическом альянсе сообщил, что Берлин намерен воспользоваться саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдёт на следующей неделе, чтобы призвать союзников сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины, а не на предложениях о членстве.

«Берлин не приемлет перспективы предложить немедленное членство. Он хочет, чтобы были процесс и время для разработки гарантий, чтобы фактически заблокировать членство», — заявил собеседник издания, добавив, что в Германии опасаются, что российское руководство «потенциально протестирует статью 5» Устава НАТО о коллективной обороне.

Президент Владимир Зеленский продолжает наращивать давление на союзников на Западе, призывая предпринять конкретные шаги для вступления Украины в НАТО, чтобы его страна могла незамедлительно присоединиться к трансатлантическому альянсу после окончания конфликта. Однако не все члены альянса поддерживают идею немедленно принять Украину.  

Как отмечает The Daily Telegraph, США, Великобритания и несколько стран ЕС разрабатывают двусторонние гарантии безопасности, которые, как они надеются, помогут защитить Киев в условиях отсутствия членства в НАТО. В то же время лидеры нескольких восточноевропейских стран, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считают, что на саммите в Вильнюсе Киеву нужно предоставить поэтапный план вступления в альянс.

По словам президента США Джо Байдена, среди членов НАТО нет единого мнения относительно того, стоит ли принимать Украину в разгар конфликта. Сам американский лидер считает, что сейчас страна «не готова» к членству в альянсе. В Белом доме настаивают на необходимости дальнейших реформ на Украине, прежде чем она сможет стать членом Североатлантического альянса.

При этом союзники по НАТО все ещё ведут переговоры о том, что именно следует предложить Украине на саммите. Источники The Daily Telegraph сообщают, что наиболее вероятное предложение Киеву дипломаты и чиновники НАТО уже назвали «Бухарест плюс», в знак того, что оно будет основано на их предыдущем обещании принять Украину в альянс, но не будет служить прямой гарантией.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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