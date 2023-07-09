 

Врач Малхасян рассказал, как состав воды влияет на образование камней в почках

09.07.2023, 17:53, Разное
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Мочекаменная болезнь, связанная с формированием камней в почках, может длительное время протекать без специфических симптомов, предупредил уролог Виген Малхасян. Это способствует необузданному росту и увеличению камней. В некоторых случаях почка, заблокированная камнем, может потерять свои функции.

«Нарушение обмена веществ является наиболее распространенной причиной образования камней. Оно сопровождается закислением мочи, повышенным содержанием кальция и оксалатов, а также снижением главного ингибитора камнеобразования – цитрата», — пояснил уролог Малхасян в беседе с «Газетой.Ru».

Медик отметил, что употребление большого количества животного белка в рационе способствует образованию почечных камней, так как приводит к закислению мочи. Потребление соли также следует контролировать, так как ее злоупотребление стимулирует выделение кальция и способствует образованию камней. Врач рекомендует употреблять соль в количестве, не превышающем 3 грамма в сутки.

Кроме того, для предотвращения образования камней в почках необходимо обращать внимание на состав питьевой воды. Уролог Малхасян предупреждает, что вода с повышенным содержанием натрия может спровоцировать образование камней. Он рекомендует употреблять больше воды для здоровья почек, но следить за ее составом.

Другие рекомендации врача включают увеличение потребления продуктов, богатых клетчаткой и кальцием, избегание сидячего образа жизни и регулярные профилактические осмотры.


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