 

В Латвии за поздравления с Днем Победы и лайки в соцсетях введены штрафы

09.07.2023, 17:53, Разное
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Госполиция Латвии приступила к рассылке штрафов гражданам, которые выражали поздравления с Днем Победы или ставили лайк под постами, посвященными этому празднику. Об этом пишет информационный канал «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите подтвердила, что решения о привлечении к административной ответственности за такие публикации в социальных сетях действительно отправляются. Однако она отказалась комментировать конкретные цифры и другую связанную с этим информацию.

В мае этого года литовские парламентарии выступили за введение уголовной ответственности для лиц, поддерживающих Советский Союз. В Литве предложили устанавливать штраф или лишение свободы на срок до двух лет для таких нарушителей.

Ранее министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил о возможности прекращения празднования Дня Победы 9 мая в стране уже через несколько лет. В прошлом году полиция страны возбудила 35 дел об административных правонарушениях и задержала 26 человек, связанных с возложением цветов на местах, где ранее находились демонтированные советские памятники, а также с использованием георгиевских ленточек.


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