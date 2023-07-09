 

«Сплошная гомосятина»: Милонов пожаловался на контекстную рекламу в интернете

09.07.2023, 17:33, Разное
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Депутат Виталий Милонов заявил, что системы контекстной рекламы в сети «Интернет» нуждаются в срочной проверке со стороны государственных органов – они постоянно транслируют материалы, которые можно считать прямой или косвенной ЛГБТ-пропагандой.

Парламентарий опубликовал ряд примеров и сообщил, что всего подготовил около 5 сотен скриншотов, а также несколько десятков нотариально заверенных видеороликов, которые показывают, что бывает, если перейти по зловредным баннерам и создать аккаунты на регистрируемых сайтах.

«Все увидят в деталях, в какие пучины низвергают эти негодяи добропорядочных граждан, – говорит депутат. – И что самое чудовищное, эта реклама буквально на всех сайтах. Сплошная гомосятина в любом уголке интернета. Можно выбросить компьютер, купить и настроить новый, но уже через неделю опять начинается то же самое. Это целенаправленная атака на наши ценности».

Проверку предлагается провести в отношении крупнейших рекламных сетей, принадлежащих «Яндексу» и Google. Также Милонов указывает на то, что поисковые системы не выполняют законы о борьбе с ЛГБТ-пропагандой – в них всё ещё легко можно найти «подобные извращения на любой вкус и в любом формате».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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