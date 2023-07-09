 

Юлия Ковальчук объявила о рождении ребенка

09.07.2023, 16:59, Новости дня
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Экс-солистка группы “Блестящие” Юлия Ковальчук радостно сообщила о пополнении в своей семье. Певица, которая замужем за Алексеем Чумаковым, родила вторую дочь. Пара уже воспитывает старшую дочь, которая появилась на свет в 2017 году, но до сих пор решила не показывать ее публике. Однако, Юлия и Алексей время от времени делают некоторые откровения о своих принципах воспитания.

Недавно Юлия Ковальчук решила нарушить молчание и поделиться с подписчиками радостной новостью о рождении их второй дочери. Певица отметила, что для нее и ее мужа ребенок является продолжением их любви. На фото, которое Юлия опубликовала в социальных сетях, она и Алексей держат малышку на руках, выражая свою радость и счастье.

“Теперь нас четверо”, – лаконично подписала фотографию Юлия Ковальчук.

Рождение ребенка всегда является особенным событием в жизни каждой семьи, особенно для знаменитостей. Поэтому фанаты и поклонники Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова с нетерпением ожидали новости о пополнении в их семье. Многие из них выразили свои поздравления и пожелания счастья и благополучия малышке и ее родителям.

Несмотря на то, что Юлия и Алексей решили не показывать своих детей публично, они всегда делились своими радостными моментами и счастливыми событиями с фанатами. Это позволяет им сохранить частную жизнь и защитить своих детей от нежелательного внимания общественности.


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