 

Восхитившая поклонников своим видом Ходченкова намекнула на новые отношения

09.07.2023, 16:59, Новости дня
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В сфере шоу-бизнеса принято восхищаться холостыми мужчинами, которых часто называют завидными холостяками. Взрослая женщина таких восторгов, как правило, не удостоена, и у общественности сразу возникает множество вопросов.

Светлана Ходченкова стоит особняком среди всех отечественных актрис. Личная жизнь артистки с течением времени все больше обрастает слухами. Сама актриса не сильно беспокоится по этому поводу и дает обывателям пространство для фантазий и домыслов.

Недавно Ходченкова обнародовала в социальных сетях фото, которое некоторым светским обозревателям показалось провокационным. На этот раз знаменитость решила побаловать народ, показав легкий летний образ. Актриса предпочла платье с открытой спиной, под которое решила не надевать белье.

Ракурс снимка оказался таким, что аккуратная грудь актрисы показалась из прорези в платье. Внимание смогла перетянуть на себя разве что кокетливая улыбка артистки. Не последнюю роль для образа сыграли белая сумочка и солнцезащитные очки.

Под снимком Ходченкова оставила лаконичную подпись — смайл в виде сердец. Многие сочли это намеком на то, что сердце звезды больше не свободно. Пройти мимо не смогли не только преданные фанаты, но и коллеги по цеху.

Не сдержал восторга даже супруг Елизаветы Боярской. К слову, он активно следит за жизнью своих прославленных коллег в социальных сетях.


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