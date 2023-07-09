Названа опасность летней жары

В летние месяцы, с повышением температуры, наши организмы реагируют определенным образом, приспосабливаясь к жаре. Более теплая погода и усиленное солнечное излучение повышают риск возникновения проблем, таких как обезвоживание и головные боли. Однако важно помнить, что последствия жары могут маскировать иные основные заболевания, требующие внимания.

Усталость – один из распространенных симптомов, сопровождающих жару. Тем не менее, постоянная или чрезмерная усталость может являться основным признаком нескольких различных заболеваний, включая анемию, заболевания щитовидной железы и инфекции. Семейный врач Татьяна Захарова указывает, что гипотиреоз (недостаточная функция щитовидной железы) и некоторые онкологические заболевания также могут быть причиной усталости.

Головные боли также часто возникают во время жаркой погоды или под воздействием солнца. Однако сильные или повторяющиеся головные боли могут быть связаны с более серьезными заболеваниями, такими как синусит или повышенное кровяное давление. Врачи объясняют, что в жаркую погоду тело реагирует на тепло, расширяя кровеносные сосуды у поверхности кожи для охлаждения организма. Это может привести к небольшому сужению кровеносных сосудов в других частях тела, включая голову, и вызвать головную боль.

Еще одним симптомом, связанным с жаркой погодой, является затрудненное дыхание. Горячий и душный воздух может немного ограничить дыхание, однако одышка также может указывать на наличие основных респираторных заболеваний, таких как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Не стоит забывать, что жара может скрывать иные серьезные проблемы со здоровьем.