Признание отца Топалова: почему певец решился на совместные роды с Тодоренко

Продюсер Михаил Топалов озвучил свою точку зрения в программе “Секрет на миллион” относительно публичности сына Влада и его жены Регины Тодоренко. Он отметил, что всегда относился негативно к излишней публичности пары, однако не стал бы выговаривать им по этому поводу. Продюсер согласился, что Влад и Регина являются публичными персонами, для которых важно освещение подробностей семейной жизни. Однако он считает, что это может вызвать только положительную или отрицательную реакцию у аудитории, причем вторая всегда будет преобладать.

Михаил Топалов также прокомментировал совместные роды Регины и Влада, отметив, что не может до конца поверить в то, что пара достигла обоюдного решения в данном вопросе. Однако он признал, что Влад очень сильно любит Регину и его нежное отношение к ней подтверждается всеми из числа близкого окружения пары. Продюсер также отметил, что Регина и Влад не позволяют себе публично выяснять отношения, и серьезных конфликтов между ними пока не было.

Михаил Топалов поделился своим мнением о том, что Влад сильно изменился в положительную сторону, когда в его жизни появилась Регина. Он отметил, что Влад стал совершенно другим человеком и стал феноменальным отцом. Продюсер также подчеркнул, что всей семье с самого начала Регина была “подарком, посланным Вселенной”.