 

Признание отца Топалова: почему певец решился на совместные роды с Тодоренко

09.07.2023, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Продюсер Михаил Топалов озвучил свою точку зрения в программе “Секрет на миллион” относительно публичности сына Влада и его жены Регины Тодоренко. Он отметил, что всегда относился негативно к излишней публичности пары, однако не стал бы выговаривать им по этому поводу. Продюсер согласился, что Влад и Регина являются публичными персонами, для которых важно освещение подробностей семейной жизни. Однако он считает, что это может вызвать только положительную или отрицательную реакцию у аудитории, причем вторая всегда будет преобладать.

Михаил Топалов также прокомментировал совместные роды Регины и Влада, отметив, что не может до конца поверить в то, что пара достигла обоюдного решения в данном вопросе. Однако он признал, что Влад очень сильно любит Регину и его нежное отношение к ней подтверждается всеми из числа близкого окружения пары. Продюсер также отметил, что Регина и Влад не позволяют себе публично выяснять отношения, и серьезных конфликтов между ними пока не было.

Михаил Топалов поделился своим мнением о том, что Влад сильно изменился в положительную сторону, когда в его жизни появилась Регина. Он отметил, что Влад стал совершенно другим человеком и стал феноменальным отцом. Продюсер также подчеркнул, что всей семье с самого начала Регина была “подарком, посланным Вселенной”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Юлия Ковальчук объявила о рождении ребенка

09.07 / Восхитившая поклонников своим видом Ходченкова намекнула на новые отношения

09.07 / Причиной краха семейной жизни Бедроса Киркорова оказался брачный контракт

09.07 / Redacted – судя по хвалёному «контрнаступлению» Киева, ВСУ никогда не вернут подконтрольные России территории

09.07 / «Чистое безумие» — полковник Макгрегор обвинил США в опасном повышении ставок в украинском конфликте

09.07 / «Перешли этический рубеж» — Le Monde раскритиковала решение США о поставке кассетных бомб Киеву

09.07 / Переломы и травмы головы — французы всё чаще попадают в аварии на электросамокатах

09.07 / Соратники Байдена по партии осудили решение об отправке Киеву кассетных снарядов

09.07 / Самое очевидное отличие самца жирафа от самки – видео

09.07 / CBS News – на фоне рекордных для всего мира температур жара в США приводит к трагедиям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика