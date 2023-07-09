 

Причиной краха семейной жизни Бедроса Киркорова оказался брачный контракт

09.07.2023, 15:40, Новости дня
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В последнее время общественность активно обсуждает предполагаемую женитьбу 91-летнего Бедроса Киркорова на его молодой помощнице Олесе. Однако, отец Филиппа, Бедрос, решил развеять слухи и рассказать правду о своей семейной жизни.

Оказалось, что Бедрос и его последняя супруга не живут вместе уже 12 лет, хотя официально они все еще состоят в браке. Причиной этого стал брачный контракт, который оказался разрушительным для их отношений. В контракте было указано, что всё имущество на имя жены, включая дом, который был куплен Бедросом с помощью денег, присланных Филиппом. Когда Бедрос обнаружил эту информацию, он решил не спорить и оставить все на судьбу.

Сын Бедроса, Филипп, советовал ему оставить все и уйти с гордо поднятой головой. Он предложил забрать только свою машину, а остальное оставить жене. Таким образом, Бедрос решился на этот шаг и сейчас полностью посвящает свою любовь и внимание внукам, с которыми проводит каждые выходные.

Олеся, помощница Бедроса, не сопровождает его в эти дни, хотя изначально она была поклонницей Филиппа Киркорова и именно через него приблизилась к его отцу. Она заботится о Бедросе, следит за его здоровьем и обеспечивает комфорт в его квартире на Земляном Валу.


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