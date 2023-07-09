 

В Москве огласили первые приговоры за попытки списывания на ЕГЭ

09.07.2023, 15:33, Разное
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Бабушкинский суд города Москвы огласил первые приговоры по ежегодному делу о попытках списывания на ЕГЭ. На скамье подсудимых оказались злостные нарушители общественного порядка и государственного устройства в возрасте от 17 до 23 лет.

Ежегодная традиционная процессия проводится с 2018 года, когда впервые было возбуждено уголовное дело против юного жителя Санкт-Петербурга Антона В., который был осужден на три года колонии-поселения по ст. 152 ч. 2 УК РФ. И с тех пор каждый год количество фигурантов новых дел только растёт.

Самые большие сроки до 8 лет колонии общего режима получили граждане, попытавшиеся подкупить наблюдательский и преподавательский состав комиссий, а также использовавшие незаконные средства хранения и получения информации. Менее суровые наказания в виде штрафов в размере от 80 до 110 тысяч рублей получили участники, которые своим поведением могли спровоцировать или вовсе сорвать проведение Единого государственного экзамена.

«Я бесконечно счастлив, что Москва стала первым российским регионом, который огласит сроки для своих правонарушителей, однако у нас под следствием все еще находятся 43 гражданина, которые, к сожалению,еще пытаются доказать свою невиновность, – рассказал подполковник Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Альберт Попов. – Прошу никого не беспокоиться, это всего лишь дело времени, когда этих юных уголовников приговорят к реальным тюремным срокам»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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