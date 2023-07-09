Redacted – судя по хвалёному «контрнаступлению» Киева, ВСУ никогда не вернут подконтрольные России территории

Украинский конфликт можно заканчивать в его нынешних границах, и никому больше не придётся умирать, однако Киев продолжает настаивать на продолжении своего «хвалёного «контрнаступления». Успехи ВСУ на поле боя можно с трудом разглядеть в виде пары точек на карте, из чего в эфире подкаста Redacted его ведущая Натали Моррис приходит к выводу, что украинская армия никуда не продвинулась и никогда не отвоюет подконтрольные вооружённым силам РФ территории.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Я покажу вам карту. Опять-таки, этот конфликт может закончиться в его нынешних границах, и никому больше не нужно будет умирать. Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал следующее заявление в своём Тwitter: «Задача Украины заключается уже не в том, чтобы отвоевать территорию, а в том, чтобы добиться максимального уничтожения живой силы, оборудования, складов горючего, военной техники, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии». Он говорит, что в последнее время это было «плодотворно», и «теперь война на уничтожение равна войне километров». Причина, по которой он это говорит, в том, что ВСУ продвинулись всего на несколько мизерных километров в этом хвалёном «контрнаступлении», которого мы так ждали.

Вот карта на сегодня. Раз уж он говорит о километрах, давайте посмотрим. Эта карта взята из Financial Times, которая опубликовала статус «контрнаступления». Жёлтым цветом выделено… вероятно, вы даже не увидите это на своём экране, потому что эти участки такие крошечные, что я обвела их для вас синим цветом. Жёлтым цветом закрашено то, что Украина считает «контрнаступлением». Это даже меньше одного процента от территории. Давайте ещё раз пройдёмся по тому, на что мы смотрим. Тут написано, что статус Крыма «оспаривается». Население Крыма так не считает — там проголосовали за то, чтобы стать Россией с перевесом в 95 процентов и более в некоторых местах. В общем, РФ считает Крым российским.

Закрашенные красным участки карты — это Донбасс, который бомбили и обстреливали с 2014 года после переворота на Майдане, потому что жители этих областей не захотели поддерживать переворот на Майдане и фактически поддерживали союз с Россией. Многие из них — этнические русские, и их Украина терроризирует уже почти десять лет. Они попросили Россию вмешаться, что РФ и сделала в марте 2022 года. РФ сейчас находится у этой красной разграничительной линии, то есть своего рода более светлой чёрной линии, которую вы видите слева от того места, где заканчивается красная. Здесь кончается Донбасс, здесь живут те люди, которые проголосовали за то, чтобы стать Россией, и надеются, что российские войска продолжат движение вперёд, но это также и территория, которую Украина до сих пор считает своей. Очевидно, что раз в результате тысяч смертей и после трёх-четырёх недель «контрнаступления» ВСУ никуда не продвинулись ни на йоту, то они никогда не вернут себе территории, выделенные красным. Они этого не хотят.

Дата выхода в эфир 04 июля 2023 года.

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