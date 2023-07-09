Названы предупредительные признаки диабета

При выявлении предупредительных ощущений следует обратиться к терапевту по поводу сахарного диабета, так как это состояние может быть опасным для здоровья человека. Чрезмерно высокий уровень сахара в крови вызывает тревогу, но особенностью хронического заболевания является то, что оно часто проявляется слабыми симптомами.

Диабетическая сенсорная невропатия является нарушением чувствительности в периферических областях тела, таких как кисти, предплечья, стопы или ноги. Как указывает врач-эндокринолог Антонина Гуреева, около 50% пациентов с диабетом развивают нейропатические симптомы по мере прогрессирования заболевания.

Врач рекомендует обращать внимание на ряд признаков на кистях, руках, ступнях или ногах, которые могут указывать на диабетическую сенсорную невропатию:

1. Покалывание и онемение.

2. Неспособность чувствовать боль.

3. Потеря температурной чувствительности.

4. Потеря чувства положения (невозможность определить положение суставов).

5. Боль в ногах, руках или конечностях.

6. Слабость в конечностях или суставах.

Она отмечает, что эти симптомы вначале могут проявляться в кистях и ногах, а затем распространяться на ступни, лодыжки и запястья, подобно ношению “перчаток и чулок”. Это особенно важно, так как диабетик может не ощущать боли, например, при ожоге или образовании волдыря на ноге, и, соответственно, не реагировать быстро, чтобы предпринять необходимые действия, такие как снятие ноги с источника тепла или смена обуви.

Диабетики подвержены повышенному риску развития язв стопы и голени, что со временем может привести к остеомиелиту, гангрене и сепсису, а иногда требовать ампутации конечностей. Однако, счастливо, после установления диагноза сахарного диабета жесткий контроль уровня глюкозы может помочь минимизировать риск развития периферической невропатии, добавляет врач.