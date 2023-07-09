Названы продукты питания для борьбы с артритом

Врач-терапевт Ирина Андреева поделилась советами по снижению боли при артрите. Она отметила, что выбор продуктов питания может играть важную роль в профилактике и лечении этого заболевания. Большинство форм артрита связаны с воспалением суставов, что приводит к болевым ощущениям и ограничению движений.

Исходя из этого, противовоспалительная диета может быть полезной для снижения риска развития артрита или уменьшения боли, если заболевание уже диагностировано. Она основана в основном на потреблении цельных растительных продуктов. Список таких продуктов включает фрукты, овощи, цельнозерновые, бобы, орехи, семена, травы и специи.

Ирина Андреева отметила, что данные продукты составляют основу трех моделей здорового питания, таких как средиземноморская, вегетарианская и веганская диеты. Исследования показали, что растительно-ориентированные диеты способствуют снижению боли и улучшению качества жизни у пациентов с ревматоидным артритом, остеоартритом и даже псориатическим артритом.

Также в настоящее время исследователи активно изучают роль кишечного микробиома в развитии артрита. Это является одной из областей, привлекающих большой интерес исследователей.