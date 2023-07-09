 

Врач Куреков озвучил первые симптомы деменции

09.07.2023, 15:15, Разное
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Врач-психиатр Игорь Куреков поделился важной информацией о ранних признаках деменции, среди которых он выделил пищеварительные проблемы. Он отметил, что при развитии этого неврологического расстройства происходит ухудшение памяти и когнитивных функций.

Куреков объяснил, что деменция является приобретенной формой слабоумия, вызванной органическими повреждениями головного мозга. Он предупредил, что к возникновению деменции могут приводить сосудистые заболевания, удары головой, черепно-мозговые травмы и опухоли. Во многих случаях деменция, связанная с гибелью нервных клеток, является необратимой, однако иногда есть шанс преодолеть эту проблему.

Врач отметил, что если деменция вызвана травмой головы или дефицитом витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно. Куреков также назвал первые симптомы деменции, среди которых он выделил проблемы с организацией и планированием, личностные изменения, проблемы с пищеварением, запоры, трудности с артикуляцией и произношением слов, а также неспособность ориентироваться в незнакомых местах.

Психиатр перечислил и другие симптомы деменции, среди которых забывание свежих событий и имен близких, дезориентация, наличие навязчивых мыслей о преследовании, врагах и недоброжелателях, усталость от повседневных обязанностей и их пренебрежение, возникновение ложных воспоминаний, проблемы со сном, гигиеной и бытовой неряшливостью, а также повторяющиеся перепады настроения.

В случае проявления подобных признаков важно обратиться к специалисту. Ранее портал MedikForum.ru также рассказывал о связи между ночными судорогами в ногах и некоторыми заболеваниями.


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