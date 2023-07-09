 

В Екатеринбурге школьница снова случайно слепила скульптуры Гитлера

09.07.2023, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Екатеринбурге произошел совершенно невероятный инцидент. В одной из местных школ ученица, которая прославилась на всю страну благодаря своим невероятно детализированным скульптурам из пластилина, вновь оказалась в центре внимания. На этот раз она снова «случайно» слепила несколько скульптур Адольфа Гитлера.

Десятилетняя Дарья Иванова, известная своими удивительными творческими способностями, уже второй раз в своей молодой жизни создает максимально точные скульптуры Гитлера из пластилина. При этом девочка настаивает на том, что каждый раз это случается с ней совершенно случайно.

«Я просто делаю то, что приходит мне в голову,» — говорит Иванова. «Я никогда не планировала делать скульптуры Гитлера. Они просто получаются такими.»

Инцидент стал поводом для различных шуток и мемов в интернете, но и вызвал опасения среди некоторых взрослых, которые видят в этом некий мрачный знак. В реакции на эти опасения директор школы обещал провести специальные уроки, посвященные истории Второй мировой войны и роли Гитлера в ней.

Сама Дарья считает все это большим недоразумением. «Я просто люблю лепить. И не важно, что это будет — заяц, дом, человек. Я даже не знала, кто такой Гитлер, пока не показали его фотографии. Но я действительно хорошо его запомнила после первого инцидента.»

Ненадежный источник: “Нейроновости”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Близкие Заворотнюк собрались вместе ради важного события на фоне слухов о болезни актрисы

09.07 / «Прошу приговорить меня к высшей мере»

09.07 / Отказ от жиров может увеличить риск деменции

09.07 / Целебные секреты древности: лучшие аюрведические процедуры для сияющей кожи

09.07 / «Мы больше не могли кормить этих нацистов» – Эрдоган объяснил передачу командиров «Азова»* Украине финансовыми проблемами

09.07 / Психолог объяснила проблемы Зудиной с созависимыми отношениями: Потеряла индивидуальность

09.07 / Мнение: Отлил в гранит?

09.07 / Медицинский чат-бот Med-PaLM 2 с элементами ИИ от Google активно проходит тестирование в больницах США

09.07 / Певица Валерия выдала свой реальный возраст на фото

09.07 / Роспотребнадзор: абсолютно вся турецкая продукция заражена запрещённым в Российской Федерации грибком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика