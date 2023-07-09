В Екатеринбурге школьница снова случайно слепила скульптуры Гитлера

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Екатеринбурге произошел совершенно невероятный инцидент. В одной из местных школ ученица, которая прославилась на всю страну благодаря своим невероятно детализированным скульптурам из пластилина, вновь оказалась в центре внимания. На этот раз она снова «случайно» слепила несколько скульптур Адольфа Гитлера.

Десятилетняя Дарья Иванова, известная своими удивительными творческими способностями, уже второй раз в своей молодой жизни создает максимально точные скульптуры Гитлера из пластилина. При этом девочка настаивает на том, что каждый раз это случается с ней совершенно случайно.

«Я просто делаю то, что приходит мне в голову,» — говорит Иванова. «Я никогда не планировала делать скульптуры Гитлера. Они просто получаются такими.»

Инцидент стал поводом для различных шуток и мемов в интернете, но и вызвал опасения среди некоторых взрослых, которые видят в этом некий мрачный знак. В реакции на эти опасения директор школы обещал провести специальные уроки, посвященные истории Второй мировой войны и роли Гитлера в ней.

Сама Дарья считает все это большим недоразумением. «Я просто люблю лепить. И не важно, что это будет — заяц, дом, человек. Я даже не знала, кто такой Гитлер, пока не показали его фотографии. Но я действительно хорошо его запомнила после первого инцидента.»

—