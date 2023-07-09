 

Близкие Заворотнюк собрались вместе ради важного события на фоне слухов о болезни актрисы

09.07.2023, 14:20, Разное
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Недавно семья Анастасии Заворотнюк, известной актрисы, почти полным составом появилась на публике. Это стало настоящим событием для поклонников знаменитости, ведь последние годы она избегала появляться на людях из-за своей болезни. Анастасия борется с раком уже несколько лет, и ее близкие всегда были рядом, чтобы поддержать ее в этой трудной борьбе.

Старшая дочь актрисы, Анна, недавно вышла замуж и улетела с мужем в Дубай, а ее сын, Майкл, занят учебой и творчеством. Но несмотря на свои занятости, они всегда находят время для своей мамы. Недавно вся семья отправилась на важное мероприятие, где Майкл получил свой диплом после окончания МГИМО. Даже бывший муж Анастасии, отец Майкла, присутствовал на этом торжестве. Все семейство было счастливо и улыбалось на фотографиях, которые уже появились в Сети. Это свидетельствует о том, что родные актрисы не зацикливаются на негативе и стараются жить своей жизнью, несмотря на трудности.

В то время как семья была на мероприятии, Анастасию поддерживал ее муж, Петр Чернышев. Он делает все возможное, чтобы помочь своей любимой жене в борьбе с болезнью. Недавно стало известно, что он отказался от участия в ледовом шоу в Сочи, чтобы быть рядом с Анастасией и их маленькой дочерью Милой. Это еще раз подтверждает, что семья Заворотнюк-Чернышев держится вместе и поддерживает друг друга в этой сложной ситуации.


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