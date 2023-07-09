«Прошу приговорить меня к высшей мере»

Лезвие в наволочке, Чанышевой прокуроры требуют добавить срок, дело Москалева.

Количество «фейковых» дел продолжает расти. Почти каждую неделю фигурантам этих дел в РФ выносят приговоры и, как правило, это — реальные сроки. В архангельской колонии устроили провокацию отцу соратника Навального Ивана Жданова* и подбросили лезвие под наволочку. Приговоренной к 7,5 года заключения Лилии Чанышевой прокуратура требует ужесточить наказание и увеличить ей срок лишения свободы. А отец девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, попросил приговорить его к расстрелу.

«Фейки» и «дискредитация»

Невский суд Петербурга отправил под стражу местного жителя Николая Веприкова по делу о распространении «фейков» о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК), сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на его адвоката Игоря Скачко.

За день до ареста у жителя Петербурга прошел обыск, во время которого изъяли всю технику. После следственных действий мужчину задержали, в тот же день ему предъявили обвинение. Согласно постановлению суда, поводом для уголовного преследования стали посты во «ВКонтакте» о последствиях СВО, которые Веприков публиковал с марта по июнь 2022 года. Кроме того, петербуржцу вменяют несколько репостов роликов из YouTube на «схожую тематику». Веприков согласился с тем, что является автором постов в социальной сети, однако отказался признавать вину в распространении военных «фейков».

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В отношении эмигрировавшего пермского фотографа Якова Овчинникова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях. Что стало поводом для возбуждения дела, пока что неизвестно.

По словам Овчинникова, силовики уже допросили его сестру и племянника, а также провели обыск в квартире, которая уже продана новому владельцу. Покупателя также вызвали на допрос. Сам Овчинников с семьей уехал после начала СВО из-за опасений преследования.

6 и 13 марта 2022 года фотографа задерживали во время протестных акций. 4 апреля 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за комментария в соцсети.

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Первомайский суд Кирова заочно приговорил дирижера Прохора Протасова к пяти годам колонии общего режима по делу о «фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Также ему на три года запретили администрировать сайты в интернете, сообщили «Сетевые свободы».

В феврале 2023 года Протасова уже признавали виновным по этому делу, в марте его объявили в розыск, но в апреле Кировский областной суд отменил приговор в связи с несоответствием вывода районного суда фактическим обстоятельствам и существенными нарушениями уголовного-процессуального законодательства.

Поводом для преследования музыканта стали посты во «ВКонтакте». Протасов опубликовал подборки видео от «Медузы» (признана российскими властями «нежелательной организацией»), «Настоящего времени»* и блогера Максима Каца*. Сам дирижер предполагает, что донос написал кто-то из его коллег. Впоследствии страницу музыканта во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

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2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 8 годам колонии автора телеграм-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова, узнала SOTA*.

Ушакова признали виновным сразу по четырем статьям: о военных «фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Прокуратура запрашивала для него 9 лет лишения свободы. Поводом для уголовного дела стали посты в телеграме. Ушакова задержали в декабре 2022 года. В суде он рассказал, что его пытали током ради признательных показаний.

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Йошкар-Олинский городской суд оштрафовал на 1 млн 800 тысяч рублей блогера Андрея Филиппова, обвиняемого в распространении военных «фейков» по мотивам политической ненависти. В мае блогер рассказывал проекту «Политзек-Инфо», что находится в СИЗО почти год: на тот момент ему были запрещены свидания и звонки ближайшим родственникам. Филиппов уточнил, что дело против него возбудили из-за видео про ситуацию в Украине на ютуб-канале, на который в настоящий момент подписаны 738 пользователей. Тогда блогер отмечал: в материалах его дела есть доказательства, указывающие на дискредитацию армии, но не на «фейки».

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии общего режима медиаменеджера Илью Красильщика по «фейковому» делу. Также Красильщику на четыре года запретили администрировать сайты. Дело в отношении медиаменеджера возбудили в апреле 2022 года после его публикаций в Instagram**. В марте 2023 года ему заочно предъявили обвинение. Красильщик находится за пределами России. В июле прошлого года МВД объявило его в международный розыск. А в августе того же года его рублевый и валютный счета арестовали в рамках уголовного дела. 16 марта 2023 года Басманный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.

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Октябрьский суд Новосибирска назначил девять месяцев исправительных работ школьному педагогу-психологу Ирине Толмачевой из-за комментария в соцсетях про СВО. Уголовное дело по статье о военных «фейках» против Толмачевой, которая раньше также возглавляла местный «Альянс учителей», возбудили в марте 2022 года. Тогда домой к ней приходили с обыском. Адвокат по назначению убедил ее подписать явку с повинной и дать признательные показания. После допроса Толмачеву отпустили под подписку о невыезде. Поводом стал комментарий педагога под постом в Instagram новосибирского политика Сергея Бойко.

Согласно решению суда, 10% от заработной платы Толмачевой во время исправительных работ будут удерживаться в пользу государства. Поскольку статья о «фейках» про армию относится в уголовном кодексе к «преступлениям против общественной безопасности», после вступления приговора в силу сибирячка не сможет больше заниматься педагогической деятельностью.

Дело Юрия Жданова

Юрия Жданова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 14 в Вельске Архангельской области, водворили в ШИЗО из-за подброшенного ему лезвия. Об этом рассказал его сын, экс-директор ФБК*** Иван Жданов*. По его словам, отец сам нашел и выбросил лезвие, но рапорт о его обнаружении уже был составлен.

«Вы когда-нибудь находили в своей наволочке лезвие? А оказывается, бывает такое. Вот отцу в колонии подложили в наволочку лезвие, на тюремном жаргоне «мойка». Он эту мойку сам нашел, к счастью. И сразу выбросил. Но тот, кто эту мойку подложил, конечно, не подумал, что отец эту хреновину сам найдет и выбросит. Но представляете, рапорт об обнаружении лезвия был уже составлен. Только лезвия никакого нет. Но разве это подлецов волнует?» — написал Иван Жданов. Он также добавил, что его отец относится к этому «философски».

Жданова старшего приговорили к трем годам лишения свободы по статьям о служебном подлоге (ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, он, будучи в составе жилищной комиссии, рекомендовал главе поселка Искателей выделить местной жительнице квартиру по договору социального найма. Изначально приговор был условным, в феврале 2022 года наказание заменили на реальное лишение свободы. Жданов находился в СИЗО с марта 2021 года, через год его этапировали в колонию.

Иван Жданов полагает, что преследование связано с деятельностью ФБК.

Дело Москалева

Тульский областной суд ужесточил наказание жителю Ефремова Алексею Москалеву, осужденному по делу о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), запретив ему в течение двух лет администрировать интернет-ресурсы, сказал корреспондент «Медиазоны»* из зала суда.

Об ужесточении наказания требовал прокурор Олег Тимаков. По его мнению, Москалев совершил преступление в условиях вооруженного конфликта. В связи с этим сторона обвинения просила о дополнительном наказании.

В последнем слове Москалев зачитал письмо от дочери и сказал: «Прошу вынести мне приговор, приговорив к высшей мере наказания, и как можно быстрее привести его в исполнение, потому что каждый день мое сердце обливается кровью». Когда судья Андрей Сикачев удалился для вынесения решения, житель Ефремова поблагодарил всех за поддержку.

Дело Лилии Чанышевой

Прокуратура в Уфе обжаловала приговор бывшему координатору штаба Навального*** Лилии Чанышевой и запросила ужесточение наказания. Ей требуют увеличить срок с 7 до 10 лет. Апелляционное представление об ужесточении наказания заявили прокуроры Руслан Сарсембеков и Олег Лавров. Кроме увеличения срока на три года, гособвинители требуют назначить Чанышевой штраф в 700 000 рублей, а запрет на администрирование сайтов просят увеличить с семи до десяти лет. Поводом для этого Сарсембеков и Лавров назвали обнаружение неких «отягчающих обстоятельств».

Напомним, в июне Чанышеву приговорили к 7,5 года колонии и 400 000 рублей штрафа по делу о «создании и руководстве экстремистским сообществом».

Андрей Карев

* Признаны Минюстом «иностранными агентами».** Соцсеть входит в компанию Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.*** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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