Отказ от жиров может увеличить риск деменции

Все жиры не заслуживают плохой репутации, заявляют эксперты. Жир, связанный с серьезными проблемами со здоровьем, включая высокий уровень холестерина и сердечные заболевания, часто демонизируется. Однако новые исследования указывают на возможные негативные последствия от отказа от всех видов жиров.

Врачи-неврологи предупреждают, что недостаток жиров в рационе может увеличить риск развития деменции по двум причинам. Во-первых, диета с низким содержанием жиров означает недостаток незаменимых жиров омега-3, что может повысить риск развития деменции на пятую часть. Удаляя или заменяя жиры в рационе, люди часто обращаются к углеводам, что увеличивает гликемическую нагрузку и уровень глюкозы в крови. Уровень глюкозы связан с атрофией головного мозга, нарушением когнитивных функций и повышенным риском деменции, особенно у людей среднего возраста.

Для подтверждения этой связи, исследователи изучили 208 участников в возрасте от 64 до 93 лет. Они оценили диету участников с помощью опросника частоты приема пищи и проверили их когнитивные способности при помощи специального экзамена. Полученные данные свидетельствуют о том, что “разумные” режимы питания, включающие фрукты, овощи, рыбу, молочные продукты и ограниченное количество красного мяса, связаны с улучшением когнитивных функций.

Эти результаты подчеркивают важность включения здоровых жиров в рацион и предостерегают от крайностей в отказе от всех видов жиров. Однако, как отмечают эксперты, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом перед внесением изменений в диету.