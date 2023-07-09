Целебные секреты древности: лучшие аюрведические процедуры для сияющей кожи

Веками люди обращались к древним мудрецам и традиционным системам медицины в поисках источника молодости и красоты. Одной из таких систем, насчитывающей тысячелетия истории, является аюрведа – древняя индийская медицинская наука, которая признается за свои уникальные подходы к улучшению общего благополучия и красоты.

Сегодня, в эру передовых технологий и научных открытий, аюрведические процедуры по-прежнему привлекают внимание людей, стремящихся к здоровой и сияющей коже. Их целебные свойства и эффективность проверены временем и находят все большую популярность в косметической индустрии.

Существует несколько косметологических процедур, которые помогут вам сделать кожу сияющей и здоровой. От традиционных масок и массажей до внутреннего очищения и правильного питания – некоторые из самых ценных секретов аюрведы могут стать ключом к вашей красоте.

Сандаловое дерево и миндальная мука

Паста на основе порошка сандалового дерева и миндальной муки является эффективным средством омоложения кожи, согласно аюрведическим принципам. Сандаловое дерево обладает противовирусными и антисептическими свойствами, которые помогают справиться с прыщами, угрями и фурункулами на коже. Миндальный порошок, в свою очередь, осветляет тон кожи и обеспечивает ее питательными веществами для здоровья.

Аюрведа считает сандаловое дерево естественным охлаждающим средством, которое помогает снизить избыточную питту (тепловую энергию) в организме, обеспечивая успокоение и баланс.

Для маски нужны:

50 грамм порошка сандалового дерева; 25 грамм миндального порошка; 3 чайные ложки кокосового масла.

Для приготовления пасты вам нужно смешать порошок сандалового дерева, миндальный порошок и кокосовое масло в миске до максимальной однородности. Затем нанесите эту пасту на лицо на 20 минут. Далее тщательно смойте.

Рекомендуется использовать это средство каждые 3 дня для достижения желаемых результатов.

Куркума и рисовая мука

Куркума и рисовая мука являются отличными аюрведическими скрабами, которые помогают улучшить состояние кожи. Куркума обладает антисептическими свойствами и является эффективным отшелушивающим средством. Рисовая мука осветляет кожу и улучшает ее тонус, устраняет тусклый оттенок. Томатный сок также известен своей способностью осветлять темные пятна на коже.

Для этой процедуры вам понадобятся:

25 грамм куркумы; 25 грамм рисовой муки; 25 мл томатного сока.

Возьмите миску и добавьте в нее куркуму и рисовую муку. Затем влейте томатный сок и тщательно перемешайте, чтобы получилась гладкая паста.

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Аккуратно нанесите эту маску на лицо и шею, затем оставьте на полчаса, пока она высохнет. Далее смойте маску с лица холодной водой.

Рекомендуется применять средство 3-4 раза в неделю, чтобы достичь желаемых результатов.

Алоэ вера и лимон

Алоэ вера и лимонный сок являются эффективными аюрведическими средствами, способствующими увлажнению кожи. Алоэ вера обладает антиоксидантными свойствами, поэтому продукт защищает кожу от разрушающего воздействия свободных радикалов, снижает воспаление и придает коже упругость. Лимон, в свою очередь, является очищающим и осветляющим средством.

Для этой процедуры вам понадобятся:

70 мл алоэ вера; 25 мл сока лимона.

Чтобы приготовить маску, добавьте сок лимона в гель алоэ вера и как следует перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились в однородную массу. Нанесите средство на кожу в качестве увлажняющего крема и оставьте на ночь. Утром смойте средство и высушите кожу.

Рекомендуется проводить эту процедуру каждый вечер на ночь.

Шафран и оливковое масло

Шафран обладает лечебными свойствами, которые помогают устранить пятна и прыщи, осветлить цвет лица и улучшить текстуру кожи. Вы также можете добавить шафран в аюрведические очищающие средства для омоложения кожи. Оливковое масло, в свою очередь, борется с появлением белых и черных точек на коже.

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Для этой процедуры вам понадобятся:

2-3 нити шафрана; 2-3 капли оливкового масла; дистиллированная вода.

Для начала возьмите чашку с дистиллированной водой и погрузите в нее нити шафрана. Оставьте до тех пор, пока жидкость не приобретет желтовато-золотистый оттенок. Затем добавьте оливковое масло в воду и хорошо перемешайте.

Смочите ватный тампон в полученной жидкости и аккуратно приложите его к лицу. Оставьте на 15 минут, потом смойте с лица холодной водой.

Рекомендуется выполнять эту процедуру 3-4 раза в неделю.

Базилик и листья нима

Ним оживляет тусклую кожу, предупреждает появление прыщей и угрей. Базилик обладает лечебными свойствами, помогающими справиться с кожными раздражениями и язвами, а также стимулирует обмен веществ в клетках кожи. Добавление этого средства в ваш аюрведический уход за кожей поможет устранить уже имеющиеся прыщи и предотвратить возникновение новых высыпаний.

Для этой процедуры вам понадобятся:

10 листьев базилика; 10 листьев нима; 25 мл розовой воды.

Чтобы приготовить маску для лица, измельчите листья базилика и нима до получения пастообразной консистенции, затем добавьте к ней розовую воду и хорошо перемешайте до однородности.

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Нанесите эту маску на кожу лица на 20-40 минут. Потом смойте с лица.

Рекомендуется выполнять эту процедуру 3-4 раза в неделю.

Крыжовник и папайя

Крыжовник (амла) обладает антибактериальными и вяжущими свойствами, благодаря чему помогает улучшить тон кожи и цвет лица. Папайя, в свою очередь, является очищающим средством, которое помогает удалить ороговевшие клетки кожи. Вместе эти ингредиенты создают пасту, которая помогает восстановить и осветлить кожу, придавая ей свежий и сияющий вид.

Для этой процедуры вам понадобятся:

30 грамм молотого крыжовника (амлы); 30 грамм измельченной папайи; теплая вода.

Смешайте молотый крыжовник и папайю в миске, затем залейте теплой водой, чтобы получилась пастообразная консистенция.

Нанесите смесь на кожу лица на полчаса. Далее тщательно ополосните лицо.

Рекомендуется применять эту пасту 2-3 раза в неделю.

Лимон и мед

Мед и лимон являются эффективными аюрведическими ингредиентами для красоты кожи. Мед способствует восстановлению кожи и защите от вредного воздействия окружающей среды. Он также увлажняет и успокаивает кожу, а также замедляет процесс старения. Лимонный сок, в свою очередь, обладает осветляющими свойствами и помогает бороться с пигментацией и тусклым цветом кожи. Вместе эти ингредиенты создают комбинацию, которая улучшает состояние кожи, придавая ей сияние и молодость.

Для этой процедуры вам понадобится:

25 грамм меда; 50 мл лимонного сока.

Чтобы приготовить пасту, добавьте лимонный сок в мед и хорошо перемешайте. Аккуратно нанесите эту маску на кожу и оставьте на 20 минут. После этого тщательно ополосните кожу.

Рекомендуется применять эту пасту ежедневно.

Корень солодки и лимон

Корень солодки в этой маске помогает очищать кожу и защищать ее от загрязнений и вредного воздействия солнца, что способствует осветлению кожи. Лимонный сок, в свою очередь, помогает предотвратить появление прыщей и улучшает тонус кожи.

Для этой процедуры вам понадобятся:

30 грамм порошка корня солодки; 70 мл сока лимона.

Возьмите миску и добавьте в нее порошок корня солодки и лимонный сок. Хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая паста.

Нанесите средство на кожу лица, будьте аккуратны возле орбитальной области, оставьте на 30 минут. Далее тщательно ополосните кожу.

Рекомендуется применять эту пасту раз в неделю, при необходимости можно и чаще.