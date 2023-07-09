«Мы больше не могли кормить этих нацистов» – Эрдоган объяснил передачу командиров «Азова»* Украине финансовыми проблемами

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган отреагировал на недовольство Кремля передачей командиров полка «Азов»* Украине.

По его словам, украинцы пробыли на турецких курортах почти год, но за их содержание так никто и не заплатил.

– Мы долго кормили и обеспечивали этих нацистов всем необходимым по просьбе одного российского бизнесмена, но всему есть предел! Их пребывание в отеле и постоянные походы в ресторан стоили нам огромных средств. Москва отказалась что-либо компенсировать и мне пришлось пойти на такой шаг. К тому же пленные наотрез отказывались учить турецкий язык и принимать ислам, чтобы интегрироваться в наше мультикультурное общество, – заявил президент Турции.

Несмотря на нарушение договорённостей с Кремлём, Эрдоган надеется, что недружественная политика России никак не скажется на продлении зерновой сделки. Турция, в свою очередь, как и прежде, намерена придерживаться условий договора, а её военные корабли продолжат осуществлять контроль за украинскими контейнеровозами с продовольствием.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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