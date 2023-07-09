 

Психолог объяснила проблемы Зудиной с созависимыми отношениями: Потеряла индивидуальность

09.07.2023, 13:00, Разное
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Психолог Любовь Розенберг объясняет, что созависимые отношения могут быть разрушительными для личности. В таких отношениях человек тратит все свои силы на удовлетворение нужд партнера, но не получает взаимности. Это приводит к нарушению личных границ и эмоциональной и финансовой зависимости.

Однако, она также отмечает, что некоторая зависимость в отношениях является нормальной и неизбежной. Влюбленные люди часто меняются ролями и подстраиваются друг под друга. Важно понять, что созависимость может быть результатом определенных семейных сценариев и предрасположенности.

Работа с эмоциональной зависимостью может быть сложной, так как ее трудно обнаружить и она часто одобряется обществом. Однако, важно осознать свою роль в созависимых отношениях и перестать винить только партнера. Оба участвуют в этой зависимости и переходят из одной роли в другую.

В конечном счете, созависимость может быть разрушительной для личности, но в некоторых случаях она может быть нормальной и неизбежной частью отношений. Важно научиться устанавливать границы и заботиться о своих собственных нуждах и желаниях, чтобы сохранить свою индивидуальность и счастье в отношениях.

В свое время, в созависимых отношениях состояли очень многие знаменитости. Например, жена Олега Табакова актриса Марина Зудина. Женщина долгие годы находилась в созависимых отношениях. Она говорит, что это был ее собственный выбор и она наслаждалась этим состоянием. Однако, она также признает, что потеряла себя в этой зависимости и перестала заботиться о своих собственных нуждах. Это привело к тому, что она потеряла свою индивидуальность.


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