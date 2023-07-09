Мнение: Отлил в гранит?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев однажды, когда еще работал президентом России, сказал, что все, что он говорит, отливается в граните.

Давно это было сказано…. А вчера прочитал у Медведева: «Можно сказать и то, что он больной старик, пребывающий в тугой деменции. Типа не ведает, что творит…. А может, всё вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…»

Отсюда

Эти слова тоже отольют в граните?

Переживаю, как бы у тех, кто не читал весь медведевский текст, а ограничился только этой цитатой, не возник крамольный вопрос: про кого это «отлил в граните» Медведев? Или не возник?

Фотография Дмитрия Медведева с бронзовой девушкой отсюда

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