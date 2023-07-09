 

Мнение: Отлил в гранит?

09.07.2023, 12:38, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев однажды, когда еще работал президентом России, сказал, что все, что он говорит, отливается в граните.

Давно это было сказано….   А вчера прочитал у Медведева:   «Можно сказать и то, что он больной старик, пребывающий в тугой деменции. Типа не ведает, что творит….  А может, всё вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…»
Отсюда

Эти слова тоже отольют в граните?

Переживаю, как бы у тех, кто  не читал весь медведевский текст,  а ограничился  только этой цитатой, не возник  крамольный  вопрос: про кого это «отлил в граните» Медведев? Или не возник?

Фотография Дмитрия Медведева с бронзовой девушкой отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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