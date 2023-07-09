Медицинский чат-бот Med-PaLM 2 с элементами ИИ от Google активно проходит тестирование в больницах США

Согласно данным газеты WSJ, тестирование Med-PaLM 2 началось в апреле текущего года. Чат-бот с искусственным интеллектом от Google разработан для того, чтобы предоставлять ответы на любые медицинские вопросы. Разработчики уверены, что данный проект будет особенно полезен в странах с ограниченным доступом к медицинским услугам.

Согласно исследованию, которое стало известно журналистам, Med-PaLM 2 все еще имеет проблемы с точностью формулировок, несмотря на то, что конкурирующие разработчики уже сумели избежать таких проблем в других языковых моделях.

По результатам исследования врачи заявили, что обнаружили больше неточностей и информации, не относящейся к пациенту, в ответах Med-PaLM 2, чем в ответах других врачей.

Грег Коррадо, старший директор по исследованиям Google, заявил, что Med-PaLM 2 пока находится на ранней стадии разработки. Разработчик подчеркнул важность продолжения тестирования этого новейшего искусственного интеллекта для достижения большей точности диагнозов и обеспечения безопасности пациентов.

Med-PaLM 2 представляет собой модификацию PaLM 2, который был анонсирован на конференции Google I/O в мае. PaLM 2 является языковой моделью, лежащей в основе чат-бота Google Bard, аналога ChatGPT от OpenAI.

Ранее компания OpenAI объявила о сроках выхода искусственного интеллекта, представляющего угрозу человечеству.