Роспотребнадзор: абсолютно вся турецкая продукция заражена запрещённым в Российской Федерации грибком
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Любая продукция, поставляемая из Турции, заражена запрещённым в Российской Федерации грибком Macrosporium solani, сообщил Роспотребнадзор.
Её ввоз и таможенное оформление с сегодняшнего дня категорически запрещены.
В ведомстве подчеркнули, что речь идёт абсолютно о всех товарах и продуктах, поставляемых с территории Турции или произведённых в Турции и завозимых через третьи страны. При этом грибок не селится на вещи возвращающихся туристов; никакая санобработка чемоданов не требуется.
Опасным микроорганизмом оказались заражены помидоры, строительные краны, автомобильные запчасти, орехи восьми видов, сырьё (гранулы) для отливок пластиковых деталей, управляющие блоки и арматура для станков с ЧПУ, гранатовый соус, алкогольные напитки, джезвы и другие приспособления для приготовления кофе – всего 12958 наименований, ровно столько же позиций, сколько разрешено коммерчески ввозить из Турции.
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