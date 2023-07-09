 

В Кисилевске нападавший на полицейских мужчина был отправлен под стражу

09.07.2023, 11:15, Разное
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Суд региона принял решение о заключении под стражу жителя города Кисилевска, который совершил нападение на отдел полиции и ранил двух стражей порядка. Об этом пишет официальный сайт Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

По данным регионального ведомства, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следственных органов. Обвиняемый житель Киселевска стал подсудимым по статье 317 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Инцидент произошел 7 июля в отделении дежурной части “Красный камень” МВД РФ по Киселевску. В нетрезвом состоянии туда зашел мужчина, на что полицейские попытались задержать его из-за неадекватного поведения. Однако житель успел ранить двух правоохранителей.

Следственные действия по факту нападения на сотрудников полиции продолжаются. Подозреваемый в настоящее время находится под арестом.


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