Мнение: О давно и вполне ожидаемом… Владимир Путин — новый диагноз?

Может, и хорошо, что в нашем новом, дивном, информационном мире почти ничего нельзя скрыть ни о простолюдинах, ни даже о президентах. Как ни стараются всякие службы, а #правда всё же просачивается.

Одни, наверное, встретят эту #новость с явным злорадством. Другие — с тайной печалью. Третьи — с очень глубокой тревогой. Но вряд ли она кого-то оставит равнодушным. Не только в России, но и за её пределами тоже. В конце концов, речь идёт о такой важной вещи, как #здоровье…

Здоровье общества и нации, прежде всего.

Иноагент «Левада» выкатил один очень важный опрос. Более того, показал его динамику с 2000 года, когда нынешний российский президент Владимир #Путин занял главный кабинет в Кремле и освоился в нём.

Речь в опросе — о вербальном отношении к действующему Национальному Лидеру™.

На первый взгляд, ничего нового или особенного. Примерно две трети населения относятся к Владимиру Путину либо восторженно-одобрительно, либо нейтрально. Первых — около 40%, а вторых — где-то четверть плюс-минус. Это, конечно, не 86% безусловной поддержки, о которой регулярно твердит пропаганда, но всё же такое вполне твёрдое «ядро», по численности примерно совпадающее с общим количеством пенсионеров, «силовиков», бюджетников и прочих бенефициаров путинской модели государственного управления.

Вместе с тем, нельзя не заметить, что:

1. Сейчас число явных симпатизантов если и не на историческом максимуме, то вблизи него;

2. В когорте «приверженцев» отношение к Владимиру Путину явно смещается от простого одобрения к восторженному;

3. И это смещение усиливается с конца 2021 года по начало 2022-го, после чего остаётся стабильным.

Тем не менее, общий «одобрям-с» немного снижается, что может быть связано с невнятной позицией президента по ключевым вопросам, связанным с нынешней спецоперацией. То есть, «в вину» Владимиру Путину, скорее всего, ставят как раз то, что он «недостаточно #Путин». Не тот жёсткий авторитарный лидер, породивший мем «мочить в сортире».

То есть, примерно у 40% россиян присутствует внутренний позыв «жёстче надо, жёстче!». С кем? Да со всеми. С той самой «пятой колонной». С небратьями, само собой. С проклятым загнивающим Западом. Лишь бы вот это — «мы сильные» и #Крымнаш, конечно.

Да, таких не 86%, не абсолютное большинство и даже не простое. Но всё же — самая многочисленная когорта жителей современной России.

Выходит, Владимир Путин — это и есть её #диагноз?

Неизлечимый?

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