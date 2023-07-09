 

Врач-нутрициолог Игорь Строков предостерегает от употребления энергетических напитков для диабетиков

09.07.2023, 9:55, Разное
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С появлением энергетических напитков на прилавках супермаркетов, мнения о них разделились. Но что на самом деле происходит с организмом, когда постоянно употребляются эти напитки?

Врачи и специалисты провели много исследований, чтобы понять, как энергетические напитки влияют на организм. Однако, они пришли к выводу, что употребление одной банки в день не представляет серьезной угрозы. Но это не относится ко всем. Врач-нутрициолог Игорь Строков предостерегает от употребления энергетических напитков для диабетиков. Он также рекомендует не превышать употребление более одной банки в день, чтобы избежать излишнего потребления кофеина и сахара. Людям с проблемами сердца следует воздержаться от этих напитков, так как их употребление в больших количествах может нарушить сердечный ритм.

Сразу после употребления энергетического напитка, кофеин начинает действовать в организме, и через примерно 40 минут он полностью усваивается. Содержащийся в напитке сахар способствует выделению гормона счастья – дофамина. Однако через примерно час эффект начинает постепенно исчезать.

Важно отметить, что полное расщепление ингредиентов требует гораздо больше времени. К примеру, лишь через 5-6 часов выводится половина кофеина из крови, а около 12 часов потребуется для полного выведения всех веществ.

Стремительность этого процесса может варьироваться в зависимости от возраста, пола и физического состояния человека.

Энергетические напитки оказывают влияние на наш организм, и врачи рекомендуют быть внимательными и осторожными при их употреблении.


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