Россия введёт туристический сбор для выезжающих в Турцию
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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ «О порядке выезда граждан на курорты Турецкой республики». Согласно документу, с 10 июля 2023 года все россияне, которые выезжают на отдых в Турцию, будут обязаны оплатить туристический сбор.
«Эта мера направлена не на ограничение выезда, а на поддержку отечественной курортной инфраструктуры. Все собранные средства будут направлены на развитие туристических зон внутри страны», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
За сутки пребывания в Турции граждане будут обязаны заплатить 10 тысяч рублей. Оплатить сбор можно через сервис Госуслуги, в любом отделении Почты России, либо перед пересечением границы.
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