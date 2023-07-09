Цельнозерновые продукты – эффективное средство для избавления от жира на животе

Избавление от жира на животе становится возможным благодаря цельнозерновым продуктам. Накопление жира на животе связано с избыточным потреблением калорий, превышающим необходимое энергопотребление организма. Когда наш организм получает больше калорий, чем ему требуется, лишняя энергия сохраняется в виде жировых клеток, которые, в основном, скапливаются в области живота. Такая ситуация неблагоприятна для здоровья.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева, выступая на МедикФоруме, утверждает: «Необходимо отказаться от мысли, что углеводы следует полностью исключить из рациона для похудения в области живота, поскольку они, на самом деле, способствуют снижению жира на животе. Это подтверждается результатами нового исследования».

Для проведения исследования были анализированы данные о здоровье более 3000 человек, которые собирались в течение нескольких лет. Средний возраст участников составил около 55 лет.

Высококачественные углеводы, известные также как сложные углеводы, содержатся в натуральных и необработанных продуктах, таких как цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и фрукты. Они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и другими важными питательными веществами. Благодаря своей сложной структуре они перевариваются медленно, что способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови и длительному поступлению энергии.

«Плохие углеводы, также известные как простые углеводы, содержатся в рафинированных и обработанных продуктах, таких как изделия из белой муки, белый сахар, конфеты, газированные напитки и закуски. Такие углеводы быстро перевариваются и приводят к резкому повышению уровня сахара в крови».