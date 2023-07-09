 

Новая жена Эрдогана

09.07.2023, 7:51, Разное
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Игорь Стрелков (Гиркин):

Война в УкраинеЗа продление «Зерновой сделки» на 2 года Эрдоган пообещал другу Владимиру поставить дополнительно самоходные гаубицы, открыть завод по производству «байрактаров» и поддержать вступление «украины» в НАТО. А другому Владимиру он пообещал и дальше водить его за нос, раз уж тому так нравится указанный процесс. Поскольку первому Владимиру показалось маловато – ему друг-Реджэп добавил еще 5 «азовцев». А второй – на радостях- пообещал султану в прибавку «газовый хаб», атомную электростанцию и максимальное финансирования программ для угнетенного русскими оккупантами крымско-татарского народа, намекнув при этом, что «возможны еще более смелые непростые решения». Но при условии, что султан когда-нибудь все-таки назовет его «любимой женой». Хотя-бы на ушко и шепотом…


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