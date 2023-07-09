Перепевшую хит группы “Мумий Тролль” Бузову защитили от критики: Второе дыхание

В июне Ольга Бузова выступила во Владивостоке на VK fest. На фестивале поющая телеведущая исполнила не только своих хиты, но и песню группы “Мумий Тролль” “Владивосток 2000”, чем удивила зрителей. В Сети тут же распекли поп-диву за то, что она якобы испортила легендарный шлягер.

Блогер и общественный деятель Светлана Турилова, напротив, считает такой музыкальный эксперимент удачным. “Я считаю это здорово, когда дают второе дыхание таким шлягерам. И, конечно очень, интересно услышать эту композицию в исполнении Ольги Бузовой”, – сказала собеседница “Дни.ру”, защитив звезду своей поддержкой от критики.

Турилова призналась, что была поклонницей группы “Мумий Тролль”, но дала понять: ревностно к кавер-версиям песен коллектива не относится.

“Помню, как я сама, будучи школьницей, отплясывала под их песни на дискотеках, или как мы перепивали под гитару хит того времени “Владивосток 2000″ с одноклассниками, сидя у костра или подъезда”, – вспомнила Светлана.

Ранее Ольга Бузова заявила о желании поднять с колен российский футбол. Телеведущая сообщила об имеющихся связях. Слова популярной телеведущей приводили “Дни.ру”.