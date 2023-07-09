 

France 3 – переломы и травмы головы — французы всё чаще попадают в аварии на электросамокатах

09.07.2023, 6:10, Новости дня
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С ростом числа пользователей электросамокатов во Франции растёт и количество аварий, пишет France 3. Как передаёт телеканал, травмы при падении с этого транспортного средства часто оказываются серьёзными: нередки случаи переломов костей и повреждений мозга. Причина не только в том, что подавляющее большинство пользователей не носят шлемы, но и в самой конструкции электросамокатов, поясняется в репортаже. Кроме того, многие пользуются самокатами в состоянии алкогольного опьянения.

Падения с электросамокатов могут быть зрелищными и оказаться очень опасными.  С ростом числа пользователей  растёт и частота аварий. Когда человек падает, это может быть больно.

МУЖЧИНА: Это случилось три недели назад. Самокат сломался. Я не проверил его перед арендой. И вот внезапно я начинаю рулить, а они ускоряется, и вот.

Тяжесть увечий может быть эквивалентна тем, что получают после аварий с участием мотоциклов. Более, чем в 45% случаев, речь идёт о серьёзных травмах. Об этом свидетельствует исследование научных сотрудников больницы Питье-Сальпетриер в Париже.

АРТУР ДЖЕЙМС, автор исследования, организация TraumaBase: Самые частые хирургические операции  — это операции на костях, то, что мы называем ортопедией, лечение ран, переломов. И второе по частоте — это нейрохирургия, хирургия мозга. Это касается около 20% пациентов.

Причина серьёзности этих аварий в том, что менее 25% пользователей носят шлемы. Кроме того, у самокатов маленькие колёса, которые делают работу двигателя нестабильной, что объясняет частые падения.

КРИСТОФ РАМОНД, заведующий исследованиями в Службе предотвращения дорожных происшествий: Колёса, которые блокируются в ямах или при наезде на канализационные люки, из-за чего самокат и его пользователь опрокидываются назад. В результате у нас много пациентов с травмами головы.

Исследование выявило также частое повышение содержание алкоголя в крови пострадавших. По этой причине общественные ассоциации просят службы предотвращения дорожных происшествий более строго регулировать использование самокатов.

Дата выхода в эфир: 8 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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