NYT – соратники Байдена по партии осудили решение об отправке Киеву кассетных снарядов

Решение Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину возмутило многих политических союзников президента, пишет The New York Times. Как передаёт газета, демократы обвиняют администрацию президента в принятии лицемерного решения, которое поставило под угрозу моральный авторитет Соединённых Штатов.



AP

Решение президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину возмутило многих членов Демократической партии, пишет The New York Times. Демократы обвиняют администрацию президента в принятии лицемерного решения, которое поставило под угрозу моральный авторитет Соединённых Штатов, пишет газета. Как отмечает издание, этот шаг стал ответом на многомесячные призывы республиканцев в конгрессе поставлять Киеву оружие, однако политические союзники Байдена осудили его.

«Победа Украины является важной для демократий по всему миру, но эта победа не может быть достигнута за счет наших американских ценностей и, следовательно, самой демократии», — сказала конгрессвумен-демократ от Пенсильвании и ветеран ВВС Крисси Хулахан, сопредседатель двухпартийной группы Конгресса по неразорвавшимся боеприпасам и разминированию, в заявлении, опубликованном в пятницу. Вместе с другими демократами она утверждает, что кассетные боеприпасы, которые администрация планирует отправить на Украину, наносят неизбирательный вред гражданскому населению еще долгое время после их применения в бою.

Это оружие «рассеивает сотни бомб, которые могут разлететься далеко за пределы военных целей и ранить, калечить и убивать мирных жителей — часто спустя долгое время после окончания конфликта», — предостерёг Джим Макговерн, конгрессмен-демократ от Массачусетса. В своем заявлении он указал, что несколько членов НАТО — хотя и не Соединенные Штаты — являются участниками международного договора, запрещающего их использование

Хотя некоторые республиканцы уж много месяцев призывали Байдена отправить Киеву кассетные снаряды, которые помогли бы украинцам в контрнаступлении, большинство демократов утверждали, что подобные боеприпасы поставили бы под угрозу цель построения прочного украинского государства, замечает газета.

«Кассетные боеприпасы препятствуют успешному восстановлению экономики, которое необходимо для обеспечения процветания Украины и сохранения достижений в борьбе с коррупцией», — говорится в заявлении представителя Демократической партии от Калифорнии Сары Джейкобс. На этой неделе она присоединилась к Ильхану Омару, конгрессмену от Миннесоты, чтобы представить закон, запрещающий экспорт кассетных боеприпасов в качестве военной помощи. Пара планирует предложить эту меру в качестве поправки к ежегодному законопроекту об обороне, который Палата представителей рассмотрит на следующей неделе.

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