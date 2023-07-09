Рупор кремлевской пропаганды: Средства РЭБ ВСУ

Средства РЭБ ВСУ

МДВ собирает информацию по крупицам, используя доступный спектр OSINT-технологий. К нам обращаются за помощью военнослужащие, добровольцы, мобилизованные. Мы сами спрашиваем и учимся у более подготовленных товарищей, в том числе у ПВОшников, связистов, саперов, пехотинцев, волонтеров и гражданских инженеров.

Сталкиваясь с чужими проблемами, радуясь победам, добытым не своими руками, кормясь хвастовством противника, используя его самоуверенность, кусочки головоломки сложились в единую картину.

Предлагаем Вам ознакомится с нашим видением системы противодействия БПЛА у хохлов (в статье сознательно пропущен момент «окопного РЭБа», не работающего в единой системе противодействия БПЛА, так как он выполняет конкретную тактическую задачу).

Средства.

Пробежимся по доступным средствам РЭБ противника, чтобы понять его возможности:

1. Ручные средства противодействия БПЛА

1.1 Средства обнаружения

Ручные обнаружители БПЛА. Самым достойным выглядит RF Patrol MK II. Используются совместно с «дронобойками».

1.2 Средства подавления

*Приостановимся на секунду. Оцените диапазоны подавления: вот на этом моменте должны появится дяди с важными лицами и начать рассказывать про то, как их ружья "сбивают" то, что "сбить" не могут, что они в разы лучше, чем китайские, что мы не понимаем ценообразование и прочую лапшу. А потом позвать «друзей» и хором повторить все сначала.

Ладно мы не шарим, и по ту сторону одни конченные собрались и в РЭБах ничего не смыслят. ТТХ говорят сами за себя. Или нет? Или да? *

1. Комплексы противодействия БПЛА

Эти комплексы характеризуются большим разнообразием сенсоров для обнаружения БПЛА (основные – это радиочастотный, радиолокационный и оптический), включают в себя средства постановки помех. Возможно монтировать на автомобильное шасси.

Dedrone

Хотя характеристики нам доподлинно не известны, но принцип построения комплекса понятен. Блоки со штыревыми антеннами обеспечивают круговое подавление. Сканирующие SDR приемники осуществляют частотный поиск. Усиливается оптическими средствами обнаружения. Реализована поддержка ИИ.

Рабочие частоты будим считать для подавления и обнаружения стандартные.

Rohde & Schwarz Andronis

Немецкая техника РЭБ ни разу не засветилась на украине. «Почему?», спросите Вы. Ответ очень прост: в 404 есть компания под названием «Инфозахист» (наши читатели должны помнить про «Пластуна», «Хортицу», «Апеллу» и «Минерву»). Так вот, немцы поставляют технику через них, пересобирают в другие корпуса и вперед (немцы продают ее на украину, а «Инфозахист» продает ее еще разок, хохлы, теперь живите с этим).

Характеристики:

Диапазон частот обнаружения: от 20 до 6000 МГц;

Диапазон постановки помех: от 400 до 6000 МГц;

Полоса одновременного обзора: 20/80 Мгц;

Точность пеленгования: 0.5/1.5 град.

Особенности: перехват видеоизображения, следящая антенна система с поворотом в 360 град, в зависимости от комплектации 1-2 канала постановки широкополосных помех, встроенная база сигналов БПЛА.

Andronis в отличии от Dedrone более гибок как в возможностях постановки помех (виды помех, диапазоны и сектора подавления), так и в ведении РЭР, хотя менее автоматизирован. Чтобы реализовать его достоинства просто хрюкнуть недостаточно.

Буковель-АД

ТТХ:

Возможность работы с РЛС.

Пеленгаторы RSI TRC «Пластун-П»

Подобьем колоду.

У хохла есть 3 составляющих системы противодействия БПЛА:

1) Ружья и носимые обнаружители – низшее звено. Его задача – противодействие Мавикам и FPV на глубину до 1-2 км от ЛБС. По сути, одно ружье + один обнаружитель = один человек (конечно, расчет может быть и больше, все зависит от поставленных задач). Уровень подготовки хрюков не высокий.

2) Территориально распределенные комплексы, состоящие из средств обнаружения и подавления – среднее звено. Его задачи: противодействие дронам-разведчикам в глубину 5-10 км (Орлан), прикрытие своих объектов от изнасилования иксоводами, информационная поддержка низшего звена (обнаружение, подавление направленными антеннами). Их однозначно разносят, чтоб уменьшить потери средств РЭБ. Тут уже хрюков необходимо отбирать и готовить. Нужно прививать понимание какие кнопки в каком порядке и зачем нажимать. Действовать обнаружители и подавители могут обособленно, для сохранения хоть чего-нибудь, после того как «Русы слабо ебут». На один комплекс требуется от 6 человек, поделенных на два расчета.

3) Буковели или комплексы из среднего звена, установленные на автомобильные шасси – высшее звено. Сила в мобильности, возможности сманеврировать и усилить средства РЭБ на определенном направлении. Основная задача – противодействие дронам-разведчикам на глубину свыше 10 км, ведущим разведку на высоте свыше 100 метров (могут и по мавикам отрабатывать).

Сюда же следует отнести пеленгаторы и радиолокаторы. Мы считаем, что в расчет средств РЭБ они не входят (хотя, мобильные пеленгаторы на парадах ездят вместе с Буковелью). Скорей всего отряжают средства из состава РЭР и ПВО. Задачи – обнаружение каналов управления и сброса видео. Дальности скромные: до 5-7 км в лучшем случае.

Вот вам схемка:

Не претендуем на точность, а пытаемся передать суть. Серая «река» — это серая зона. Синие круги – зоны разведки (они могут быть и в виде секторов, в зависимости от используемых антенн), очень сильная зависимость от рельефа местности, ну и, разумеется, от техники. Красные секторы – зоны радиоподавления.

Низшее звено само по себе имеет ограниченный круг задач, скромные средства обнаружения и узкие секторы подавления. Низкая синергия с остальной системой противодействия. Хотя среднее звено значительно его усиливает своими возможностями по обнаружению/подавдению, тем самым уменьшая время реакции (в том числе, за счет встроенной системы оповещения).

Вся система противодействия БПЛА держится на обнаружителях среднего звена (Ахиллесова пята). Они маленькие, поэтому их проще размещать на господствующих высотах. Они дают информацию для всей системы в целом. Их обособленность от средств подавления и маленький размер в разы поднимают им живучесть. Стоит учитывать, что все системы борьбы с БЛА НАТО способны соединяться в единую систему (С2), что в разы повышает эффективность обнаружения. Элементы системы подавления среднего звена размещаются так, чтобы прикрывать наиболее важные объекты противника (штабы, артиллерию, ПВО, склады).

Высшее звено выступает в роли «пожарной команды». Высокая мобильность и возможность работать фактически с колес позволяют повышать концентрацию средств РЭБ на отдельных направлениях. Использование этими комплексами направленных антенн увеличивает дальность подавления и повышает шансы остаться безнаказанными.

Справочно: помните волну горящих свино-ПВО, сожжённых Х-папками? Этот факт ТГ каналы быстро связали с появлением у нас планирующих авиабомб, так как хохлы были вынуждены "подтягивать" ПВО ближе к ЛБС для прикрытия своих войск. В этой цепочке есть еще одно звено – "подтягивание" средств РЭБ для прикрытия средств ПВО. Результатом стал каскад сожжённых Буковелей и прочих средств РЭБ все теми же Ланцетами (наверняка не только ими, но мы опираемся на записи попаданий).

Удивительно как одно важное и технически верное решение создает целую череду проблем противнику. Записываем, учимся, пытаемся повторить.

Взаимодействует хохлоРЭБ с ПВО, РЭР и с единым центром БПЛА. Тут все ясно и нечего больше добавить.

Липкий сахар

За счет единой системы обмена информацией описанная система противодействия БПЛА полностью раскрывает свой потенциал в обороне. Опираясь на единую сеть обнаружителей, противник получает возможность оперативно концентрировать средства РЭБ, при необходимости привлекая мобильные комплексы. Реализует преимущество направленных антенн и узких секторов постановки помех, чем повышает их энергетический потенциал и увеличивает дальность подавления. Подготовленные позиции берегут личный состав и технику от поражения.

Кстати, противник концентрирует большое количество средств РЭБ при подготовке к наступлению. Их основная задача – обеспечить скрытность подготовки и выстраивания боевых порядков.

Контрнахрюк.

Если в обороне все более-менее гладко, то в наступлении описанная система теряет основное преимущество – единый доступ к информации. Так как элементы системы вынуждены двигаться в боевых порядках наступающих, то появляется необходимость свёртыватьсяразвертываться на неподготовленных позициях. Как итог – невозможно сформировать единую зону прикрытия, понижается скорость реакции, теряется координация с подразделениями БПЛА и РЭР. Меньше всего эти проблемы ощущают низшее и высшее звенья.

Итого

Мы не в праве вдаваться в детали «найкращей свиносистемы», так как это может резко уменьшить потери хохлоРЭБа. Общую картинку мы обрисовали. Надеемся, Вам было интересно.

https://t.me/Mestb_Dobroj_Voli/6970 – цинк

—