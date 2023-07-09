Мнение: О «бесполезной» трате ракет и снарядов… Правда что ли?

Теперь главкома ВКС России, замкомандующего российской ОГВ в зоне спецоперации Сергея Суровикина в «диванно-экспертной» среде стало хорошим тоном ругать потихоньку. Мол, зря он в прошлом году так сильно увлёкся ракетно-дроновыми ударами по украинской энергетике. Мол, ни к чему это ни привело: ценные боеприпасы потрачены без особого эффекта. За кадром, правда, остаётся непреложный факт, что украинская ПВО почти полностью истощила запасы советских ракет к ЗРК С-300, благодаря чему российская авиация уверенно действует в небе над Украиной, сильно осложняя тот самый «контрнаступ», а Киев истерично требует у Запада самолёты F-16.

И есть ещё один важный нюанс.

Хотя говорили, что основной эффект этих ударов в том, что киевляне посидели несколько часов без света, а некие доброхоты «попилили» несколько миллионов на поставках генераторов для «пунктов несокрушимости», оказавшихся в итоге не слишком востребованными, цифры утверждают иное.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о потере 50% всей энергосистемы. По его словам, с 10 октября по 9 марта было зафиксировано 271 попадание по объектам энергетической инфраструктуры. В результате половина энергетики страны «потеряна», причём есть объекты, которые не подлежат восстановлению. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Насколько это осложнило для ВСУ зимнюю кампанию, сорвало поставки боеприпасов к ЛБС и ремонт техники, остаётся только догадываться. С учётом того, что украинские войска не показали в этот период ничего особенного, тогда как ещё осенью западные эксперты прогнозировали их новые успехи, наверное, осложнило сильно. Нужно ли было достигать этого эффекта такой ценой, вопрос отдельный.

Но нельзя не восхититься в очередной раз «советским наследием». Даже потеря половины энергетики не парализовала Украину и не заставила её замёрзнуть зимой. В #СССР строили надёжно, да.

И чего же украинцы так спешат отречься от советского прошлого в рамках принудительной «дерусификации»? Ведь по большому счёту они сейчас должны быть благодарны советским министрам с инженерами, разве нет?

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