Мнение: Нам нужна новая конспирология!

(старая вся оказалась правдой)

Ого, какие статьи-то начали публиковать мейнстримные СМИ! Вот что выдала одна из самых солидных газет мира – Wall Street Journal (спасибо Вадиму Гончарову, моему френду в ФБ, за перевод)

“После взрыва космического корабля “Челленджер” в 1986 году лауреат Нобелевской премии по физике Ричард Фейнман понял, что правда будет способствовать прогрессу и облегчит горе нации. «Для успешной технологии, — сказал он, — реальность должна иметь приоритет над PR, потому что природу нельзя обмануть».

В течение трех лет пандемический PR издевалcя над природой, порождая страх, болезни, инфляцию и чрезмерную смертность сверх того, что вызвал вирус. Цифровая цензура усилила усилия по сокрытию реальности, но реальность теперь берёт свое.

4 июля окружной судья США Терри Даути временно запретил многочисленным федеральным агентствам и Белому дому сотрудничать с социальными сетями и сторонними группами для цензуры речи.

Разбирательство по в делу Миссури против Байдена обнаружило взаимосвязи между государственными учреждениями и руководством социальных сетей и выявило дополнительный слой университетских центров и самозваных наблюдателей за дезинформацией и групп факт-чекеров.

Публикация Илоном Маском некоторых внутренних файлов Twitter показала, что до 80 агентов Федерального бюро расследований были связаны с социальными сетями. Агенты в основном не боролись с терроризмом, а отмечали ошибочное мнение американских граждан, в том числе видных ученых, которые предлагали разные пути политики в отношении Covid.

Результат этих действий? Твиттер внес в черный список Стэнфордского врача и экономиста Джея Бхаттачарью за то, что он показал, что Covid почти исключительно угрожает пожилым людям, что серьезно снизило видимость его твитов. Когда Скотт Атлас, специалист по политике в области здравоохранения из Стэнфорда , начал консультировать Белый дом, YouTube удалил его самое известное видео, выступающее против локдаунов. Твиттер забанил Роберта Мэлоуна , пионера технологии мРНК-вакцины, за то, что он привлек внимание к опасностям вакцин. YouTube демонетизировал биолога-эволюциониста Брета Вайнштейна , который предположил, что вирус может быть сконструирован. И это только несколько примеров.

Платформы социальных сетей были мощными инструментами полномасштабной цензуры, но они действовали не в одиночку. Медицинские школы, медицинские советы, научные журналы и традиционные СМИ пели один и тот же гимн.

Легионы врачей хранили молчание после того, как стали свидетелями демонизации своих коллег, бросивших вызов ортодоксальности Covid. Небольшая цензура заставляет людей следить за тем, что они говорят. В результате миллионы пациентов и граждан были лишены важной информации.

Органы здравоохранения и телеврачи настаивали на уязвимости молодых людей, требовали, чтобы малыши носили маски, закрывали школы, пляжи и парки и не хотели проводить критический анализ затрат и выгод. Экономика? Душевное здоровье? Никогда о них не слышали.

Эти «эксперты» отрицали защитный эффект восстановленного иммунитета, явление, известное нам со времен Афинской чумы в 430 г. до н.э. Они не смогли оценить эволюционную динамику массовой вакцинации во время пандемии.

Правительство США потратило 6 триллионов долларов на поддержку своей закрытой экономики, и большинство людей все равно заразились Covid. Хуже всего то, что блокировки и мандаты привели к беспрецедентно плохим последствиям для здоровья молодых и людей среднего возраста в богатых странах.

Избыточная смертность в большинстве стран с высоким уровнем дохода в 2021 и 2022 годах была выше, чем в 2020 году, в год начала пандемии. Многие более бедные страны с меньшим государственным контролем, казалось, жили лучше. Швеция, в которой не было изоляции, показала лучшие результаты, чем почти любая другая развитая страна.

Пережив 2020 год с относительным успехом, молодые и здоровые люди среднего возраста в богатых странах начали умирать в беспрецедентных количествах в 2021 и 2022 годах. Органы здравоохранения недостаточно сосредоточились на этом катаклизме преждевременной смерти от сердечных приступов, инсультов, легочных эмболия, почечная недостаточность и рак.

Скрывать эти и другие реалии в эпоху Интернета стало труднее. Информационный взрыв позволил большему количеству людей быстро заметить ошибки чиновников и узнать правду. Это изменило отношения между властью и теми, кем она управляет. Ответственные за ошибки чувствуют угрозу.

Цифровая цензура — их ответ на этот кризис власти. Правда, в сети процветает дезинформация. Но до Интернета, когда мифы могли существовать веками, было намного хуже. Новые технологии позволяют нам быстро собирать данные, исправлять ошибки, находить факты и рассеивать ложь. Наука, поддерживаемая открытым Интернетом, — это процесс, с помощью которого мы уменьшаем дезинформацию и приближаемся к истине.

Искусственный интеллект улучшит нашу способность просеивать, анализировать, редактировать, аутентифицировать и систематизировать информацию. Когда вы слышите призывы лицензировать или централизовать контроль над ИИ, вспомните высокомерие цензуры Covid.

«Нападки на меня, — как известно, настаивал доктор Энтони Фаучи , — откровенно говоря, являются нападками на науку». Фейнман был бы потрясен. «Наука, — мудро заметил он, — это вера в невежество экспертов» (WSJ, 7 июля 2023 г.)

Все эти признания, однако, пока все равно – цветочки. Ягодки пойдут, когда наконец соберутся с духом и представят доказательства, что “вакцины” стали причиной множества преждевременных смертей от тех же тромбов и/или бесплодия. То, что это произойдет, и довольно скоро, сомнению не подлежит.

Но что тогда будет – невозможно представить. Они ведь прокололи несколько миллиардов (!!) человек, причем, что особенно забавно – в основном в так называемом “первом мире”, т.е. в Европе и США, плюс, естественно, Китай, в котором откололи просто всех поголовно и не по разу (Индия как-то отвертелась).

Как будет реагировать бесконечно униженный и растоптанный этой констатацией западный обыватель, узнав, что его развели как лоха и циничнейшим образом подставили? Ведь унижение чудовищно. Настолько чудовищно, что скорее всего – никак. Постарается поскорей забыть.