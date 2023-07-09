 

Мнение: О наивности «мастера многоходовок»… Как, опять?

09.07.2023, 2:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Итак, российского президента Владимира Путина «опять обманули». Уже в шестой раз с начала года этот нарратив прозвучал на публике. Опять удар — или, если угодно, ятаган — в спину. Опять недоумение и жалобы на очередное нарушение договорённостей.

Как страшно жить в этом мире, исполненном лжи, коварства и обмана!

Но…

Есть нюанс

Сложно не вспомнить Солнце русской поэзии с его бессмертным «Но притворитесь! Этот взгляд всё может выразить так чудно: ах, обмануть меня нетрудно — я сам обманываться рад». Хотя в действительности великий поэт вовсе не был таким уж наивным простачком, и его донжуанский список говорит сам за себя.

Так почему же «обманываться рад» Владимир #Путин, причём не по разу? Ведь старый лис Реджеп Эрдоган уже вонзал ему нож в спину в Сирии, что вызвало на время «помидорную войну». Уважаемые «западные партнёры» тоже ещё те обманщики, а уж про неуважаемых киевских и говорить не приходится. Обманывают внаглую ещё до сделки, а затем и после неё.

Удивительная наивность опытного политика, да?

Остаётся лишь удивляться, как же ему удалось почти четверть века просидеть в руководящем кресле, окруженным коварными царедворцами, сомнительными приближёнными и глубоко аморальными друзьями. Доверчивые там не выживают, кстати.

Но, в общем-то, если тебя раз за разом используют, если любой и всякий готов «поматросить и бросить» без малейших для себя негативных последствий, то, может, надо не сетовать на «», а обратиться на себя?

Или уже #поздно, потому что «наивность» превратилась в #диагноз?

Ну а с другой стороны — чем в своём нынешнем положение #Россия может ответить на очередной «обман»?

То-то. А кто её до такого положения довёл?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Ланцет” и “Леопард”

09.07 / Мнение: Таймкоды напоследок

09.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Предчувствие”

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Новые 100-рублевки

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Главарей “Азова” вернули из Турции на Украину

08.07 / Мнение: Зона страданий среднего класса, 800 мигрантов в одной квартире и величина карманных денег

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Эрдоган предлагает продлить

08.07 / Монохромный коралловый макияж — самый простой образ лета

08.07 / Стрижки до подбородка – самая выгодная длина для женщины за 60: кому подходят актуальные прически лета

08.07 / Мнение: Лицемерие БиБиСи, масштаб ущерба во Франции и передача кассетных боеприпасов Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика