Мнение: О наивности «мастера многоходовок»… Как, опять?

Итак, российского президента Владимира Путина «опять обманули». Уже в шестой раз с начала года этот нарратив прозвучал на публике. Опять удар — или, если угодно, ятаган — в спину. Опять недоумение и жалобы на очередное нарушение договорённостей.

Как страшно жить в этом мире, исполненном лжи, коварства и обмана!

Но…

Есть нюанс…

Сложно не вспомнить Солнце русской поэзии с его бессмертным «Но притворитесь! Этот взгляд всё может выразить так чудно: ах, обмануть меня нетрудно — я сам обманываться рад». Хотя в действительности великий поэт вовсе не был таким уж наивным простачком, и его донжуанский список говорит сам за себя.

Так почему же «обманываться рад» Владимир #Путин, причём не по разу? Ведь старый лис Реджеп Эрдоган уже вонзал ему нож в спину в Сирии, что вызвало на время «помидорную войну». Уважаемые «западные партнёры» тоже ещё те обманщики, а уж про неуважаемых киевских и говорить не приходится. Обманывают внаглую ещё до сделки, а затем и после неё.

Удивительная наивность опытного политика, да?

Остаётся лишь удивляться, как же ему удалось почти четверть века просидеть в руководящем кресле, окруженным коварными царедворцами, сомнительными приближёнными и глубоко аморальными друзьями. Доверчивые там не выживают, кстати.

Но, в общем-то, если тебя раз за разом используют, если любой и всякий готов «поматросить и бросить» без малейших для себя негативных последствий, то, может, надо не сетовать на «», а обратиться на себя?

Или уже #поздно, потому что «наивность» превратилась в #диагноз?

Ну а с другой стороны — чем в своём нынешнем положение #Россия может ответить на очередной «обман»?

То-то. А кто её до такого положения довёл?

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