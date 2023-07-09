 

Самое очевидное отличие самца жирафа от самки – видео

09.07.2023, 2:20, Новости дня
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Жирафы – одни из самых необычных животных на планете. Их главная отличительная черта – очень длинная шея, которая позволяет им добывать пропитание даже на вершине деревьев. А еще считается, что чем длиннее у самца жирафа шея, тем он привлекательнее для самок.

Но как же отличить самца от самки? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно вымерять длину шеи жирафа. Достаточно взглянуть на их рога. У самки рога “с прической”. То есть они более пушистые, чем у самцов. А еще люди заметили, что жирафы-мальчики и жирафы-девочки едят по-разному. Самцы едят листья деревьев повыше, а самки сгибают шею, чтобы добраться до листьев пониже.


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