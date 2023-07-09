 

Мнение: Таймкоды напоследок

09.07.2023, 1:05, Разное
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ТАЙМКОДЫ
0:41 На украинском фронте без перемен. Позиционный цугцванг.
1:41 Почему народ скорее одобряет СВО? Мотивы одобрения
6:34 Главная Русская Тайна: русским людям не нравится жить в России
9:51 Российские либералы и русские патриоты: коренное родство и причины расхождений
14:16 Что делать русскому человеку. Русский — проводник в космос
18:36 Представление, КНИГА
19:50 Прав ли Пастухов, утверждая, что “либерализм = закон и порядок”. Либерализм – это свобода! Либерализм vs. демократия
26:17 Что там с рублем? Курс рубля год к году. Курс к концу года
33:29 Курс евро в кухонных вытяжках и автомобилях
35:39 Кубы из «мобиков» — развитие идеи братской могилы
38:13 Ухудшение жизни в два раза. Выдержит ли российский человек. Мысленный эксперимент: прыжок из 7.07.2021 в 8.07.2023
45:30 Протесты мигрантов в Европе; почему в России нет ничего похожего?! РФ и велфер
54:40 Встреча Макрона с мэрами пострадавших городов. Недостаток механизмов адаптации мигрантов. Декреты Макрона
59:38 В Марселе бунтующие сожгли библиотеку
1:01:10 Французский расизм
1:02:15 Динамика отношения к мигрантам в Москве на примере фокус-групп
1:05:02 «Французов надо проучить»
1:05:47 Почему я не верю в идею безусловного основного дохода
ОБРЫВ!

Источник: Размышления вольного социолога


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