Мнение: Таймкоды напоследок
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ТАЙМКОДЫ
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14:16 Что делать русскому человеку. Русский — проводник в космос
18:36 Представление, КНИГА
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35:39 Кубы из «мобиков» — развитие идеи братской могилы
38:13 Ухудшение жизни в два раза. Выдержит ли российский человек. Мысленный эксперимент: прыжок из 7.07.2021 в 8.07.2023
45:30 Протесты мигрантов в Европе; почему в России нет ничего похожего?! РФ и велфер
54:40 Встреча Макрона с мэрами пострадавших городов. Недостаток механизмов адаптации мигрантов. Декреты Макрона
59:38 В Марселе бунтующие сожгли библиотеку
1:01:10 Французский расизм
1:02:15 Динамика отношения к мигрантам в Москве на примере фокус-групп
1:05:02 «Французов надо проучить»
1:05:47 Почему я не верю в идею безусловного основного дохода
ОБРЫВ!
Источник: Размышления вольного социолога
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