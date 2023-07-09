CBS News – на фоне рекордных для всего мира температур жара в США приводит к трагедиям

Нынешняя неделя стала для всей планеты самой жаркой в истории, передаёт CBS News. А установившаяся на юге США жара представляет опасность не только для детей и стариков, но и для взрослых, здоровых людей, причём в некоторых случаях всё заканчивается трагично, говорится в статье.

Для начала поговорим о высоких температурах, наблюдавшихся последние несколько дней, когда всего за неделю были побиты три рекорда. Только в пятницу приблизительно 90 миллионов американцев наблюдали температуры выше 32 градусов по Цельсию, а у 45 миллионов человек жара по ощущениям была выше 37 градусов. С подробностями по этой теме Крис Ван Клив из Аризоны.

Вертолёт Пограничного патруля оперативно пришёл на помощь двум людям в Южной Аризоне. Они сильно пострадали от палящей пустынной жары. На этом свежеопубликованном видео можно наблюдать, как медика спускают к мужчине и женщине, причём один из них то теряет сознание, то снова приходит в себя. Их подняли на вертолёт и перевезли в больницу Тусона. Произошло это в понедельник.

ФРЭНК ЛАВЕКИО, врач: Отнюдь не редкость, что люди после 30 минут на жаре теряют сознание.

Врач неотложной помощи Фрэнк Лавекио работает в больнице Valleywise Health в Финиксе.

ФРЭНК ЛАВЕКИО: Если вы ощущаете серьёзную слабость, усталость, тошноту, у многих людей возникают боли в области живота, у некоторых — даже диарея, — всё это тревожные сигналы.

Территория Финикса находится в центре потенциально небывалой жары. На данный момент в этом году было 44 дня с температурой выше 37 градусов по Цельсию. А последние восемь из них она преодолевала отметку в 43 градуса.

СОТРУДНИК КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ: Нужно избегать обезвоживания, делать перерывы, когда это необходимо, и пытаться довести свою работу до конца.



В Долине Смерти в Калифорнии было обнаружено тело 65-летнего мужчины, находившегося в своей машине. Его нашли на следующее утро после того, как температура поднялась до 52 градусов по Цельсию.

А в городе Лейкленд, штат Флорида, произошла трагедия. 18-месячный ребёнок умер после того, как его на ночь оставили в нагретой машине. Её родители Джоэл и Джазмин Рондон арестованы. Это уже десятый ребёнок, который умер в этом году из-за нахождения в нагретой машине.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Он думал, что Джазмин, должно быть, забрала ребёнка. Когда он вошёл, Джазмин лежала в постели. Она спала.

Сильная жара наблюдается не только на юге США. Эта неделя была для всего мира самой жаркой в истории. А ведь сейчас только первая неделя июля.

ФРЭНК ЛАВЕКИО: Для нас самое сложное — обучать людей мерам предосторожности. Не оставайтесь на улице в такие дни.



С нами на связи из Финикса Крис Ван Клив. Как вы отметили в своём репортаже, эта жара может быть опасной. Какие меры предосторожности принимаются там, где вы сейчас находитесь? Что люди могут сделать для своей безопасности?

КРИС ВАН КЛИВ, корреспондент CBS News: Лучший совет — избегать жары в то время суток, когда температура достигает пиковых значений. Прямо сейчас на улице 44 градуса по Цельсию. Врачи заявляют, что даже для здоровых взрослых это начинает представлять опасность уже после 15 минут. После 30 минут вне помещения жара может начать вызывать у людей по-настоящему серьёзные медицинские проблемы, особенно если они пьют мало воды, если они пожилые или же, напротив, очень молоды. Также не следует забывать вот о чём: в том месте, где я нахожусь, приблизительно 44 градуса, если я положу руку на тротуар, на дорогу, которые нагреты до 65—71 градуса, этого будет достаточно, чтобы я получил ожог.

В прошлом году здесь, в Финиксе, в ожоговый центр поступили с ожогами 85 человек. Всего лишь от контакта с дорожным покрытием некоторые из них получили ожоги второй и третьей степени. Некоторые из них умерли.

А как долго может продлиться этот период экстремальной жары?

КРИС ВАН КЛИВ: В Финиксе рекомендация, простите, предупреждение о чрезмерной жаре будет действовать как минимум ещё одну неделю. Здесь, в Финиксе, рекорд по количеству последовательных дней, когда температура поднималась выше 43 градусов по Цельсию, составляет 18 дней. Сейчас уже 8-й день. Определённо возможно, что мы побьём этот рекорд до того, как жара спадёт. И под словом «спадёт» здесь, в Финиксе, в июле вполне может пониматься температура на уровне 40, 41, 42 градусов. Так что тут будет очень жарко. Возможно, температура будет держаться выше 37 градусов в течение нескольких месяцев.

Понятно. Крис Ван Клив, вам нужен головной убор (улыбается). Благодарю вас.

Дата публикации 08 июля 2023 года.

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