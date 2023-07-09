 

TVE – всё больше испанских домохозяйств не могут покрыть базовые расходы

09.07.2023, 0:50, Новости дня
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За последние годы испанских домохозяйств, которым не хватает средств на покрытие базовых расходов, становится всё больше, пишет TVE со ссылкой на Банк Испании. Как поясняет канал, ситуация усугубилась из-за инфляции и головокружительного роста процентных ставок.

По данным Банка Испании, ни с учётом сбережений, ни с учётом ежемесячных доходов у этих семей не хватает средств на то, чтобы оплатить потребительскую корзину, квитанции и ипотеку. Именно в такой ситуации живут как минимум раз в год почти 7% испанских домохозяйств, то есть более 1,2 миллиона домохозяйств, что на 250 тысяч больше, чем в 2020 году.

Сильная инфляция и головокружительный рост процентных ставок усугубили ситуацию, в которой оказались многие семьи, пытающиеся дотянуть до конца месяца. Приблизительно 148 тысячам домохозяйств ни с помощью доходов, ни с помощью сбережений на протяжении более чем половины года не удаётся покрыть свои основные расходы. По данным Банка Испании, это почти 1% от общего числа.

У большинства домохозяйств доходы ниже 13,4 тысячи евро в год. Но в последние годы эта ситуация (с неспособностью покрыть основные расходы. — ИноТВ) всё чаще повторяется и в домохозяйствах с доходом до 23,4 тысячи евро.

По данным надзорного органа, речь идёт о семьях с меньшим запасом прочности и с гораздо меньшими сбережениями, а в некоторых случаях, хотя таковых меньше, о тех, у кого ипотеки с плавающей ставкой, поскольку по ним с каждым разом приходится всё больше платить.

Дата публикации 06 июля 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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