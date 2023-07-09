TVE – всё больше испанских домохозяйств не могут покрыть базовые расходы

За последние годы испанских домохозяйств, которым не хватает средств на покрытие базовых расходов, становится всё больше, пишет TVE со ссылкой на Банк Испании. Как поясняет канал, ситуация усугубилась из-за инфляции и головокружительного роста процентных ставок.

По данным Банка Испании, ни с учётом сбережений, ни с учётом ежемесячных доходов у этих семей не хватает средств на то, чтобы оплатить потребительскую корзину, квитанции и ипотеку. Именно в такой ситуации живут как минимум раз в год почти 7% испанских домохозяйств, то есть более 1,2 миллиона домохозяйств, что на 250 тысяч больше, чем в 2020 году.

Сильная инфляция и головокружительный рост процентных ставок усугубили ситуацию, в которой оказались многие семьи, пытающиеся дотянуть до конца месяца. Приблизительно 148 тысячам домохозяйств ни с помощью доходов, ни с помощью сбережений на протяжении более чем половины года не удаётся покрыть свои основные расходы. По данным Банка Испании, это почти 1% от общего числа.

У большинства домохозяйств доходы ниже 13,4 тысячи евро в год. Но в последние годы эта ситуация (с неспособностью покрыть основные расходы. — ИноТВ) всё чаще повторяется и в домохозяйствах с доходом до 23,4 тысячи евро.

По данным надзорного органа, речь идёт о семьях с меньшим запасом прочности и с гораздо меньшими сбережениями, а в некоторых случаях, хотя таковых меньше, о тех, у кого ипотеки с плавающей ставкой, поскольку по ним с каждым разом приходится всё больше платить.

Дата публикации 06 июля 2023 года.

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