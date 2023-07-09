Рупор кремлевской пропаганды: “Предчувствие”

"Предчувствие"

Некоторое время назад ознакомился с чудесным проектом "Pentiment" ("Предчувствие") от создателей Fallout New Vegas. Игра представляет из себя ролевой детектив в антураже Священной Римской Империи (самой крупной империи первой половины XVI века) в стилистике средневековых гравюр. Собственно, уже это делает проект уникальным и мало на что похожим Даже и не вспомню, когда этот период истории вообще попадал в поле зрения игроделов.

Завязка истории такова. Начинающий художник Андеас Малер в 1518 году приезжает в маленький баварский город Тассинг, чтобы поработать в скриптории местного аббатства Кирсау. В скриптории Малер рисует иллюстрации к рукописным книгам, которые переписывают от руки монахи аббатства. Вокруг раскинулась реальность Священной Римской Империи начала 16-го века во всем ее величии и уродстве.

На фоне разворачивающихся в городе и аббатстве событий (это весьма камерная история), проходят события "лютеранской ереси" и реформации, крестьянской войны в Германии, охоты на ведьм, расцвета книгопечатания, Высокого Ренессанса, жизнь ландскнехтов, распространение новых технологий, торговля индульгенциями, запреты на сбор валежника в лесу, упадок монастырей и т.д. и т.п. События все истории в Тассинге происходят на протяжении 25 лет – с 1518 по 1544. Лишь в самом конце, спустя 25 лет после начала событий вам откроется, в чем же на самом деле было дело.

Ну а начинается все с убийства барона Ротфогеля, с которым в день его визита познакомился Малер. Барон спонсирует местное аббатство в обмен на то, что монахи делают ему на заказ книги с иллюстрациями. Но уже на следующий день после визита барона, его находят мертвым в церкви, а у его тела старого монаха. Далее Малер пытается разобраться, что же все-таки произошло и за что убили барона Ротфогеля, что запускает целую цепочку событий с разнообразными и вариативными последствиями для жителей города, города в целом и самого Малера в частности.

Все что далее, один большой и жирный спойлер – это сугубо сюжетная история, которая является сильнейшей частью проекта. Это редкий детектив, где почти до самого конца было непонятно, кто и зачем все это делал, но который в конце логично и понятно отвечает на вопрос, кто, зачем и почему, хотя по ряду второстепенных персонажей и остались некоторые вопросы. По факту, если не брать во внимание достаточно кондовый геймплей с беготней от одного персонажа к другому, это фактически разговорный детектив/интерактивная книга.В этой "книге" безусловно есть свои моменты провисания, но в лучших моментах она действительно заставляла задумываться, почему этот персонаж вел себя так, а не иначе, кто мог сделать то-то и то-то и кто из подозревамых может быть виновен.

Механика игры построена на распорядке дня. С утра можно заниматься теми или иными делами (работа/расследование), затем время обеда (с кем-то из персонажей, что также может привести к некоторым выводам, затем время работы/расследования до вечера, потом ужин, потом сон. Ночью можно не поспать и чем-то заняться, но тогда первую половину дня вы потеряете. Тут все на откуп игрока отдается. Так как зацепок больше, чем есть времени, вы не сможете исследовать их все, а только те, что успеете. В резульате, выводы вы будете делать по неполной картине, не имея возможности изучить все улики и зацепки со всех сторон. Это направлено на то, чтобы у вас возникла мысль "А правильно ли я поступил, когда указал на того или иного человека".

При этом авторы не топчутся только на детективной тематике, но и поднимаются темы кризиса творчества, религиозных противоречий, классовой вражды, природы народных суеверий, влияния развития технологий на традиционное общество и бренности бытия. Все это органично вплетено в сюжет и создает дополнительные слои для густой атмосферы расследования Малера. Ну и в качестве дополнительного бэкграуда, имеется история самого Тассинга, который был построен на месте бывшего римского поселения основанного во времена Нерона, которое в свое очередь было основано на месте варварского поселения в Реции.

В конце истории, в городской ратуше появится гравюра, отражающее ваши решения и ваше восприятие того, что вы увидели в Тассинге и судьбах его жителей, в стиле концовок серии Fallout отражающих относительную вариативность событий. В конечном итоге, из-за ваших решений некоторые персонажи могут не дожить до финала. И наоборот.

Что касается "книги", то вся игра выполнена в стилистике средневековой гравюры. Вручную нарисованные задники меняющиеся от происходящих событий и времени года по которым перемещаются персонажи как будто вырезанные с других страниц этой же гравюры. Это отличное творческое решение отлично помогающее погружению в атмосферу Тассинга 1518-1544. Если вы совсем плохо знаете эту эпоху и империя Карла V для вас темный лес, в игре присутствует глоссарий, где дана краткая информация про города, людей, события, религиозные догматы и т.п. Такая себе познавательная страничка.

В июне "Pentiment" наконец перевели на русский язык, так что рекомендую к ознакомлению. Очень занимательная история, как будто хороший исторический детектив прочитал. Ну и визуально проект очень порадовал. Да, геймплей достаточно кондовый, но плюсы тут явно перевешивают. В итоге имеем уникальный нишевый продукт. Подойдет далеко не всем (тем кто не любит много читать, лучше проходить мимо). Лично мне очень понравилось.

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