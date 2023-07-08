 

От скромной студентки с комплексами до звезды российского кино: карьера Екатерины Гусевой

08.07.2023, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня Екатерина Гусева является одной из самых востребованных актрис с России. Ее приглашают сниматься в кино, она блистает на театральной сцене, озвучивает персонажей мультфильмов, принимает участие в других, не менее интересных и прибыльных проектах. До всего два десятка лет назад ставшая настоящий звездой артистка могла лишь мечтать об этом.

Когда Гусева ходила в школу, уже тогда было понятно, что она станет артисткой. Она пробовала себя в спортивной гимнастике, фигурном катании, танцах, но со временем поняла – театр ее привлекает больше всего. Екатерина ступила на путь актрисы после того, как ее заметила ассистентка народного артиста СССР, театрального педагога Евгения Рубеновича Симонова. В 1993 году она поступила в высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Сразу после окончания вуза в 1997 году Гусевой предложили сняться в фильме Николая Лебедева “Змеиный источник” и стать актрисой театра “У Никитских ворот”.

Спустя всего 10 лет Екатерина была признана заслуженной артисткой России. Столь почетное звание говорит о большой любви зрителей.

За свою карьеру Гусева сменила несколько театров. Сегодня ее можно увидеть на сцене Московского международного Дома музыки (рок-опера “КарамазоВЫ”), Московской государственной академической филармонии и других площадках. В ее фильмографии – порядка 80 проектов. Среди известных – “Есенин” (2005), “Жаркий лед” (2008), “Вербное воскресенье” (2009), “А. Л. Ж. И. Р.” (2019), “Аманат” (2022).

Екатерина Гусева благодарна благодарна актерской профессии за внутреннюю трансформацию. В одном из интервью артистка призналась, что раньше была скромной и закомплексованной, но карьера помогла ей сформировать крепкий стержень, стать более уверенной.

9 июля 2023 года Екатерине Гусевой исполнилось 47 лет. Это событие артистка наверняка отметит вместе со своим супругом Владимиром Абашкиным, с которым вместе уже более 25 лет, и двумя детьми – сыном Алексеем (1998 года рождения) и дочерью Анной (2010 года рождения). Мы же желаем звезде российского кино достичь еще больших высот в карьере, а также семейного счастья.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Любимые писатели российских звезд: что читают Бузова, Костюшкин и другие

08.07 / BFM TV – грядёт сокращение — французы могут остаться без жизненно важных лекарств

08.07 / “Молите Бога!”: Кормухина поддержала больного Корчевникова

08.07 / Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

08.07 / Байден считает, что Украина не готова к НАТО

08.07 / Несмотря на санкции, российская экономика растёт, а ситуация в Европе ухудшается

08.07 / “Потеря”: врач заявила о внезапной беде Киркорова

08.07 / Daily Express – серьёзное препятствие — украинские военные начали открыто сомневаться в возможности прорвать российскую оборону

08.07 / Сбой в интеграции и образовании — Spectator связывает протесты и рост преступности с неспособностью Европы совладать с проблемой миграции

08.07 / «Тревожная кнопка», камеры, психолог — во Франции приняли меры для защиты мэров от нападений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика