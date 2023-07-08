 

Любимые писатели российских звезд: что читают Бузова, Костюшкин и другие

08.07.2023, 22:20, Новости дня
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Светская жизнь полна ярких впечатлений и ответственных мероприятий. Повседневные задачи и рабочие проекты отнимают много сил. Досуг с хорошей книгой в руке — это радость для звезды шоу-бизнеса, которая поддерживает интеллектуальный уровень.

Зная, какой писатель запал человеку в душу, можно сделать о нем шокирующие выводы. Знаменитости не всегда соответствуют образу, который транслируют с экранов ТВ и глянцевых обложек.

Секс-символ российского шоу-бизнеса Стас Костюшкин сообщил, что его фаворит в мире литературы — Эдвард Радзинский. По словам певца, произведения
российского историка он может перечитывать вновь и вновь, как в первый раз.

Диана Арбенина с самого детства в восторге от книг, которые написал Владислав Крапивин. В честь героя повести “Трое с площади Карронад” она назвала своего сына Артема.

А покойный артист Сергей Пускепалис признавался, что для него самый близкий сердцу писатель — Николай Лесков. Да-да, тот самый гений русского слова, чьи произведения проходят в школе — “Очарованный странник”, “Левша”, “Леди Макбет Мценского уезда”.

Покорив шоу-бизнес, Светлана Бондарчук не стала скрывать, как сильно обожает творчество Владимира Набокова. “Это тот автор, книги которого я могу порекомендовать всегда, люблю его читать, перечитывать, слушать и переслушивать”, — делилась светская львица.

Ольга Бузова с гордостью твердила о приязни к великому классику — Федору Достоевскому. Причем литературный багаж поп-дивы не заканчивается на романе “Преступление и наказание”.

Кажется, российский шоу-бизнес читает книги с большим удовольствием. И не зря, ведь творчество любимого писателя льется как бальзам на душу.


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