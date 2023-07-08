 

BFM TV – грядёт сокращение — французы могут остаться без жизненно важных лекарств

08.07.2023, 22:10, Новости дня
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Фармацевтические предприятия во Франции намерены в скором времени прекратить производство почти 700 препаратов, в том числе жизненно важных лекарств, предупреждает французский сенат. В ведомстве рекомендуют не допускать усугубления проблемы с нехваткой медикаментов и пересмотреть всю систему лекарственного обеспечения страны, рассказывает BFM TV.

Среди дефицитных медикаментов 70 процентов — старые лекарства, доход от которых с годами снизился. Лаборатории отдают предпочтение более современным препаратам, цена которых стремительно растёт. По словам председателя следственной комиссии, это ещё не все проблемы, несмотря на все обсуждения релокализации производства.

СОНЯ ДЕ ЛА ПРОВОТЕ, председатель следственной комиссии сената: Наша комиссия выяснила, что в ближайшие месяцы и годы французские предприятия намерены прекратить производство почти 700 препаратов, включая жизненно важные лекарства. Перед этим необходимо заранее подготовиться и оценить последствия для системы здравоохранения, по крайней мере найти лекарственную замену, которая по качеству не будет уступать текущим препаратам.

Плохой контроль, несуществующие санкции и разветвлённая сеть органов здравоохранения, которые не взаимодействуют друг с другом: нарушения существуют на всех уровнях, включая Минздрав. Доклад сената рекомендует пересмотреть всю систему лекарственного обеспечения Франции — от ценообразования до перераспределения запасов. Частично решение возьмёт на себя Евросоюз. Комиссия сената также призывает создать во Франции Генеральный лекарственный секретариат, чтобы, наконец, этой проблемой занялось отдельное ведомство.

Дата выхода в эфир 07 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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