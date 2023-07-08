Мнение: Зона страданий среднего класса, 800 мигрантов в одной квартире и величина карманных денег

1. В Школе Капитализма я рассказываю о зоне страданий среднего класса. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…Одна из ошибок авторов рассуждений про воронку бедности заключается в том, что они путают абсолютную бедность с относительной. Абсолютная бедность — это когда люди живут впроголодь, когда им буквально не хватает денег на достаточное количество калорий. Такая бедность есть в Африке, например, а вот в России и США такой бедности практически нет, уж на еду-то у нас хватает всем, хоть и не на самую здоровую еду.



Относительная бедность отличается от абсолютной тем, что её уровень зависит от среднего уровня жизни в стране. Относительная бедность — это когда еды хватает, но соседи Сидоровы всё равно живут богаче. Допустим, бедняк ездит на старом опеле, а Сидоровы — на новом мерседесе. Вот таких относительных бедняков в любой стране примерно 40% от населения, так как всегда кто-то живёт богаче, кто-то средне, а кто-то беднее среднего.



Если мы встряхнём головой, чтобы избавиться от морока, мы обнаружим, что «воронка бедности» вовсе не воронка, она имеет другую форму.



Выбраться из настоящей бедности в средний класс в России совсем несложно, так как капиталистическое общество имеет для этого массу ухватистых механизмов…

2. Несмотря на масштабные успехи в цифровизации, в том числе в области учёта и регистрации граждан, в России до сих пор случаются забавные казусы с сотнями прописанных в одной и той же квартире (ссылка):

Жительница Калужской области зарегистрировала в своей квартире более 500 мигрантов. Местное Управление Министерства внутренних дел России направило уголовное дело в суд, сообщает KP.RU.

В период с апреля по октябрь 2022 года россиянка прописала 532 иностранца из двух среднеазиатских республик в многоэтажном доме города Обнинска. За каждую постановку на миграционный учет она получила тысячу рублей. Фактически мигранты не проживали в ее квартире.

В октябре 2022 года в Санкт-Петербурге нашли квартиру с фиктивной регистрацией 810 иностранцев. Они были поставлены на учет неустановленным лицом от имени индивидуального предпринимателя. Уточнялось, что сам предприниматель в квартире не проживал и не принимал участия в организации проживания.

Это к вопросу о дефиците программистов. Если бы программисты не были в большом дефиците, кто-нибудь из них догадался бы добавить в центральную систему элементарную функцию — раз в две недели робот запрашивает у базы данных список квартир, в которых прописано больше 20 человек, а потом рассылает части этого списка по конкретным отделениям полиции с поручением сходить ногами и проверить аномальные адреса.

3. Подтверждение тезиса о том, что карманное воровство и грабёж в России стали невыгодны, так как люди просто перестали носить с собой наличные деньги. Вот соответствующие результаты опроса (ссылка):

71 процент респондентов предпочитают расплачиваться безналичным способом, тогда как оплату наличными выбирает в 2,5 раза меньше россиян (29 процентов). При этом для большинства использование наличных является крайней мерой. 68 процентов делают это только при отсутствии возможности оплатить товар или услугу банковской картой или переводом.

34 процента опрошенных используют наличные для оплаты мелких покупок в палатках и ларьках, еще 29 процентов — при проезде в общественном транспорте. Чуть реже наличными деньгами россияне расплачиваются с курьерами (14 процентов) или оставляя чаевые (12 процентов).

Всегда есть с собой наличные деньги у 32 процентов россиян. 31 процент респондентов заявили, что чаще имеют при себе наличные, но вполне могут выйти из дома без них. Чаще ходят без наличных 30 процентов опрошенных, и только у 7 процентов их не бывает с собой практически никогда.

Подавляющее число граждан (72 процента) носит с собой не более двух тысяч рублей, при этом у 31 процента сумма карманных денег не превышает 500 рублей.

Авторы исследования составили портрет типичного россиянина, который расплачивается только наличными деньгами. Это житель села без высшего образования, не имеющий работы и оценивающий свое материальное положение как плохое.

Добавлю к этому, что наличные — это также выбор многих обеспеченных людей. Предприниматели зачастую находятся вне статусной гонки, поэтому многие представители этой профессии переходят на новые технологии с большим опозданием. Если вы заходите на крупное производство и видите там «безработного и бедного жителя села без высшего образования», не торопитесь с выводами. Вполне вероятно, это собственник компании.