Рупор кремлевской пропаганды: Эрдоган предлагает продлить

Эрдоган заявил, что он не допустил использования Турции против России и что он хочет продлить зерновую сделку еще на 3 месяца.

Стоит напомнить, что ни одно из условий России (список озвучивал МИД РФ) по зерновой сделке не было выполнено и выполнено очевидно не будет. Тем не менее, России вновь предлагают продлевать сделку, где ни одно из условий России не выполняется сейчас и не будет выполнено в будущем.

МИД РФ ранее заявлял, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. До дедлайна осталось 9 дней.

PS. Сейчас она фактически не работает. Через Босфор пропускаются единичные суда с большой задержкой

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